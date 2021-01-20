Evlerdeki büyük tehlike! Kullanan sayısı artıyor, uyarılar...

Pandemi ile birlikte evde geçirilen süreler arttı. Uzaktan eğitim ve yeni çalışma modeli olarak hayatımıza giren evden çalışma sistemi, evlerde internet kullanımını arttırdı. Bu da beraberinde bazı sorunları getirdi. Birçok kişi farkında olmadan kullanmaya devam ediyor. Fakat uzmanlar tehlike konusunda uyarılarda bulunuyor. Evlerde ya da işyerlerinde Wi-Fi ağlarının daha iyi çalışmasını sağlayan router cihazları internet bağlantı kalitenizi artırabilir. Siber güvenlik uzmanları, kablosuz sinyal sorunlarını çözen yeni nesil akıllı routerların gerekli tedbirler alınmadığında gizliliği ve güvenliği tehlikeye sokabildiği konusunda uyarılarda bulundu.

Evlerde ve ortak kullanım alanlarında internete bağlanan cihaz sayısı arttıkça pratik bir çözüm olarak kablosuz bağlanma talebi de artıyor. Pandemi döneminde evden çalışanların artması, aynı anda çocukların da derslerini internet üzerinden takip etmesi her evi bir işyerine çevirmiş durumda. Evlerin farklı odalarından ve Wi-Fi üzerinden ağa bağlanan cihazlar aynı verimlilikte internet altyapısından faydalanamayabiliyor. ESET güvenlik uzmanları Wi-Fi sinyali konusunda yaşanan sıkıntıları aşmak için kullanılan yeni akıllı router şebekelerinin dikkatli kullanılmadığında gizlilik ile ilgili sorunlarını da beraberinde getirdiğini belirtiyor.

Türkçe kullanımı ile ‘yönlendirici’ olarak adlandırılan router iki ağı birbiriyle haberleştirmek için kullanılan donanımsal cihazlar olarak tanımlanıyor. Wi-Fi sinyalinin erişmediği noktaları ve sinyalleri engelleyen veya yansıtan metal yüzeyleri ortadan kaldırmak, bağlanması çok uzak yerlere Wi-Fi sinyallerinin ulaşmasını sağlamak üzere üreticiler farklı router cihazları piyasaya sürüyorlar. Bu akıllı cihazlar sayesinde Wi-Fi sinyalleri evlerin en ücra köşesine kadar ulaşabiliyor. Ancak bu cihazlar aynı zamanda sizi izliyor ve nerede olduğunuzu da biliyor.

Tüm evinize sinyal yollayan tek bir merkezi yönlendirici yerine yeni yönlendiriciler, dağıtılmış bir beyin yardımıyla bir ağ oluşturarak sinyal yayılım sorununun yaşandığı zamanları takip ediyor ve bu sorunu çözmeye çalışıyor. Farklı odalara birçok küçük ağ düğümleri yerleştirilmesiyle sinyal yayılımını karşılaştırarak radyo frekansını öğrenebiliyorlar. Bir odada ayakta durduğunuzda sinyal yayılımını etkileyeceğinizden, sizin etrafınızda çalışmayı da öğreniyorlar. Ayrıca nerede olduğunuzu ve olmadığınızı bildiklerinden hareket detektörü görevi de görüyorlar.