Akraba evlikleriyle ilgili flaş açıklama geldi. Evlenmeleri resmen yasak. Kuzenlerin birbiriyle evlenmeleri kanunlara göre bir sorun teşkil etmiyor. Fakat üst soy ile alt soy arasında yani anne-evlat, baba-evlat, nine-torun, dede-torun arasında gibi. Kardeşler arasında, amca, dayı, hala, teyze ile yeğenleri arasında evlenmek hukuki olarak yasak teşkil ediyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Posta gazetesi yazarı Tamer Heper okuyucusunun 'Bir yakınımızın oğlu, amca kızı ile evlenmeye hazırlanıyor. Bu kimseler arasında evlenme yasağı var mı? Kimler hangi yakınları ile evlenemez?' sorusuna köşesinden cevap verdi.

Heper'in ilgili yazısı şu şekilde:

Okuyucumun aklında olan konuda birtakım sınırlamalar mevcuttur. Bu doğru ancak amca kızı ile evlenmede hukuki bir engel yok. Hukuki engel olan evlilikler şunlar: Üst soy ile alt soy arasında yani anne-evlat, baba-evlat, nine-torun, dede-torun arasında gibi. Kardeşler arasında, amca, dayı, hala, teyze ile yeğenleri arasında evlenmek yasaktır.

Ayrıca kayın hısımlığı (evlenme ile oluşmuş gelmiş yakınlık) meydana gelmiş ve evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden birinin diğerinin üst veya alt soyu ile evlenmesi yasaktır (yani üvey evlat ile). Evlat edinen ile evlatlık arasında veya bunlardan biri ile diğerinin alt soyu ve eşi arasında evlenme yasağı vardır. Hukuken bunlar arasında evlenmek mümkün değildir.

Ayrıca ahlaken de bu kimseler arasında evlilik bağı olmamalıdır. Bunların dışında hukuken evlenme yasağı bulunmamaktadır. Dikkat edildiği üzere amca çocuğu veya teyze çocuğu ile evlenme yasağı yoktur. Ancak tıbben bu kişiler arasında akrabalık bağı olduğundan doğacak çocuklarda birtakım genetik rahatsızlıkların bulunma ihtimali kuvvetlidir. Bu hususa dikkat edilmesi şarttır.