Evlenen kadınlara istifayla kıdem! Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadınların hakları

Kadın işçilerin evlilik nedeniyle işten ayrılması ve tazminat hakkı merak edilen konuların başında geliyor. Evlenme nedeniyle işten ayrılma ve tazminat hakkından yararlanabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Peki, Evlilik nedeniyle işten ayrılmada hangi tarih geçerlidir? Evlilikten doğan tazminat nasıl hesaplanır? İşte evlenen kadınlara tanınan haklar hakkında bilmeniz gerekenler...

Evlilik nedeniyle işten ayrılma ve tazminat alma konusu da çalışan kadınlar tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Kadın işçilerin evlilik nedeniyle işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödeniyor. Bu haktan yararlanılabilmek için bazı şartlar bulunuyor.

EVLENEN KADININ İŞTEN AYRILMA HAKKI VAR

Kadın işçilerin evlilik nedeniyle işten ayrılma hakkından yararlanılabilmesi için iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması ve feshin gerekçesinin ‘evlilik’ olduğunun açıkça belirtilmesi şart.

Yürürlükteki mevzuatımıza göre, evlenen çalışanların bir yıl içinde işten ayrılma hakkı var. Yani işçi evlendikten sonra bir yıl içinde iş akdini feshedebilecek ve işverenden bazı işçilik haklarını talep edebilecektir. Ancak bu hak sadece kadınlara verilmiştir. Evlenen erkek çalışanlar ise bu haktan yararlanamaz. Burada kanun evlilik nedeniyle iş akdini bir yıl içinde feshetme imkanını yalnızca kadına vermektedir. Kadın çalışan evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde tazminat ve diğer haklarını isteyerek işten ayrılabilir.

EVLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMADA HANGİ TARİH GEÇERLİDİR?

Evlenen çiftlerden en çok gelen soruların başında, istifa için öngörülen bir yıllık sürenin hangi tarihte başladığıdır. İstifa dilekçesi nikahtan önce mi sonra mı verilmeli sorusu sıklıkla sorulur. Çalışanlar zaman zaman bu tarihi karıştırdıkları için, kıdem tazminatı hakkını kaybediyor. Burada geçerli olan tarih nikah tarihi olarak belirlenmiştir. Bir yıllık sürecinin başlangıç tarihi resmi nikahın yapıldığı gündür. Uzmanlar çalışanların tarih konusunda dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor. Zaman zaman, bazı kötü niyetli işverenler, çiftlerden nikah öncesinde istifa dilekçesi alarak tazminat ödemekten kaçınabiliyor.

EVLENME İLE İŞTEN AYRILAN HANGİ HAKLARINI ALABİLİR?

Evlenen bir kadın çalışan, usulüne uygun olarak işten ayrıldığında hangi haklardan yararlanacağını da bilmelidir. Evlilik nedeniyle işten ayrılma bir istifa değildir. Bu yüzden çalışanlar, istifa ederek işten ayrılırsa kıdem tazminatı başta olmak üzere bir çok alacağından da vazgeçmiş sayılır. Ancak, evlilik nedeniyle işten ayrılan bir kadın bu tür alacaklarının tamamını alabilir. İhbar tazminatı dışında kalan, kıdem tazminatı, izin ve fazla mesai alacakları evlilik nedeniyle işten ayrılan kadınlara ödenmek zorundadır. Ödenmediği durumlarda ise çalışanlar alacakları için dava açabilir.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınıyor. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılıyor.

Örneğin, 5 yıldan beri çalışan kadının evlilik nedeniyle işinden ayrıldığını varsayarsak, son aldığı ücretin brüt tutarının 5 katı kadar kıdem tazminatı alır.