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Evlat nöbetini 24 saat tutan Diyarbakır annelerinden destek çağrısı

AA |  26 Ağustos 2021 Perşembe - 23:45 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 23:45

Dağa götürülen çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini 24 saat sürdüren Diyarbakır anneleri, evlat nöbetinin 3. yılına girilecek olan 3 Eylül'de "teröre karşı yanımızda olun" çağrısını yineledi.


Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu  tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 724'üncü  gününe girdi.
 
Eylemlerini 24 saat sürdürme kararı alan ve gece nöbetine de başlayan  anne ve babalar, basın açıklaması düzenledi.
 
Aileler adına konuşan anne Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 4 yıldır  haber alamadığını ve oğlu ile birlikte örgütün elinde olan tüm gençleri alana  kadar eylemi sonlandırmayacaklarını dile getirdi.
 
 724 gündür anne ve babalar olarak nöbetlerini sürdürdüklerini  anımsatan Elhaman, "Gece gündüz, salgın demeden hep buradayız. Evlatlarımızı  bekliyoruz. Dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadele edeceğiz. 3 Eylül'de  bütün dünyayı, Türkiye'yi buraya bekliyoruz" dedi.
 
Sadece kendi evladı için değil, dağda olan bütün evlatlar için  mücadele edeceklerini ifade eden Elhaman, oğlumu benden çalan partiden HDP'den  istiyorum. HDP'yi kapattık. HDP bizden kaçıp gitti. Hani mecliste 'kadın hakları,  annelerin hakları' diyorlar, nerede bizim haklarımız. Bu çadırın yok olmasını  istorlar. Getirsinler evlatlarımızı biz de buradan gidelim" sözlerini kaydetti.
 
Ankara'ya HDP Genel Merkezine partinin vekilleri ile görüşmek için  gittiklerini aktaran oğlu Yusuf için eylem yapan baba Celil Begdaş ise şöyle  devam etti:
 
"Bize sözde destek olacaklardı. HDP milletvekilleri bizden, halktan  kaçtılar. Orada karar verdik ve siyah çelenk bırakarak onları kınadık. Biz onları  kınarken, bizi boykot edip, bize laflar söylediler ama biz onlara cevap vermedik.  Hani bunlar halkın vekiliydi, Kürdü temsil ediyorlardı. Ama bizden kaçtılar."
 
Begdaş da yıl dönümü çağrısını yineleyerek tüm kamuoyunu kendilerine  destek olmaya davet etti.
 

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HDP Diyarbakır Evlat nöbeti
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