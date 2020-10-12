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Evlat nöbetindeki aileler eylemlerini 24 saate çıkardı

AA |  12 Ekim 2020 Pazartesi - 1:42 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 1:42

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini 24 saat tutacak.


Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır  annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 403'üncü gününe girdi.
 
Dağa 2015'te kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep'ten gelerek  oturma eylemi yapan anne Cennet Kabaklı, evlat nöbetinde ikinci yıllarına  girdiklerini ve evladının yolunu gözlediğini söyledi.
 
"Bugünden itibaren 24 saat nöbet tutacağız" diyen anne Kabaklı  evladının bırakılmasını istedi.
 
Kabaklı, "HDP ve PKK oğlumu geri versinler artık. Bütün evlatlardan ne  istiyorlar, hiç mi vicdanları, merhametleri yok. Bizim yüreğimiz yok, onlar  içeride müziği son sese verip bize acı veriyor. Eylemime 24 saat devam edeceğim  ve oğlum gelene kadar da kalkmayacağım" diye konuştu.
 
İstanbul'dan 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için  oturma eylemi yapan Şevket Bingöl ise tek amaçlarının HDP ve terör örgütü PKK'dan  çocuklarını istemek olduğunu dile getirdi.
 
HDP il binasında bulunanların ve binaya girenlerin müzik çalarak,  işaretle ya da sözlü olarak sürekli kendilerini tahrik ettiklerini ifade eden  Bingöl, duygularını şöyle dile getirdi:
 
 "Canımız sağ oldukça, çocuklarımızı alana kadar eyleme devam edeceğiz.  Artık bundan sonra böyle, biz sustukça onlar bizimle dalga geçmeye başladı.  Evladımızı alana kadar 24 saat buradayız. Eylemimiz gece gündüz devam edecek."
 
  
 

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Diyarbakır HDP evlat nöbeti
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