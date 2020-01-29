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Eviniz riskli mi? İşte yapmanız gerekenler...
Deprem acı yüzünü bir kez daha gösterdi. Asıl tehlikenin deprem değil sağlıksız yapılar olduğunu gördük. Peki vatandaş evinin riskli olup olmadığını nasıl anlayacak? Riskli bir evde yaşıyorsa ne yapacak? İşte yanıtları...
Elazığ’da yaşanan depremin acısı tüm Türkiye’ye yayıldı. Bir kez daha deprem ülkesinde yaşadığımız gerçeğiyle yüzleştik. Uzmanlar Türkiye için riskli olanın deprem değil binalar olduğunun altını çiziyor. Kamu yetkililerinin verdiği bilgiye göre ülke genelinde 6.7 milyon riskli yapı var. Tüm bu yapıların 20 yılda yenilenmesi bekleniyor. Ama deprem bizi beklemiyor. Peki evinin riskli olmasından endişe duyan vatandaş ne yapacak? İşte adım adım yol haritası...