Evinin yandığını söyleyerek dilenirken yakalandı! Üzerinden 860 TL çıktı

Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, evinin yandığını ve bir işte çalışamadığını iddia eden kişinin duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para istediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, devlet hastanesinin çevresinde, elinde evinin yandığını ve kardeşlerine bakmak zorunda olduğunu gösteren bir kağıt parçası dağıtan kişiyi zabıta karakoluna götürdü.