Evinin önünde araba çarpan küçük kız korkudan sokağa çıkamıyor

İstanbul Sultangazi ’de bayramın birinci günü evinin önünde oynayan 4 buçuk yaşındaki Celile Turgay’a ters yönden gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan küçük kız hastaneye kaldırılırken, araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazadan sonra psikolojisi bozulan küçük kızın ve ailesinin bayramı zehir oldu. Kazanın ardından küçük kızın büyük bir korku yaşadığı ve dışarı çıkamadığı öğrenildi. Küçük kıza çarpan sürücü ise polis ekiplerince yakalandı. Sürücü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Öte yandan, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

“Kızım korkudan sokağa çıkamıyor”

Kazanın ardından kızının gece uyuyamadığını söyleyen küçük Celile’nin babası Serdar Tugay, ”Çocuğumun şu anda psikolojisi çok bozuk dışarı çıkamıyor, pencereden bakıyor korkuyor. Evimizin dibine dahi bakamıyor gece sabaha kadar uyuyamadı. Ablası ile birlikte yatıyorlar ablası da uyuyamadı korkudan dudaklarında yaralar çıktı. Ben de sabaha kadar uyuyamadım bugün bu olay bizim başımıza geldi. Başkasının başına gelmesin. O yüzden bu suçlunun bir an önce yakalanmasını istiyorum. Kızım bana bakıyor ‘Baba ben artık korkuyorum dışarı çıkmak istemiyorum’ diyor“ dedi.

“Kızımın elinde ve yüzünde yaralar var”