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Evinin bahçesinde otururken başından vuruldu

DHA |  26 Ağustos 2020 Çarşamba - 17:51 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 17:51

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Tugay Önal (26) evinin bahçesinde otururken başından vuruldu. Önal hastanede tedaviye alınırken, balkonundan tüfekle rastgele ateş açtığı tespit edilen şüpheli yakalanarak, tutuklandı.


Geyve ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde dün akşam 21.30 sıralarında yaşanan olayda, evinin bahçesinde oturan Tugay Önal'ın başına nereden geldiği belli olmayan saçmalar isabet etti. 
 
Kanlar içinde yere yığılan genç, yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Önal, yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. 
 
Olayla ilgili araştırma başlatan Geyve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin, evinin balkonundan tüfekle rastgele ateş açan T.Ö. olduğunu belirledi.
 
Gözaltına alınan ve sabıkalı olduğu öğrenilen T.Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı.    

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Sakarya Geyve Tugay Önal
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