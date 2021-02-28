Evini yıkıp yaptırana düşük faizli kredi! Devlet destekli konut kredisi miktarı...

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Kentsel dönüşüme devlet desteği veriliyor. Kredi limitleri yüzde 60 yükseltildi! Konutunu kentsel dönüşüme sokmak isteyenler için fırsat devam ediyor. Düşük faizli ve devlet destekli konut yapım kredisi 200 bin TL’ye yükseltildi. Birden fazla evi olanlara ilişkin verilen 625 bin lira kredi limiti de 1 milyon liraya çıkarıldı. Böylece tüm kalemlerde yüzde 60 oranında kredi desteği artışı yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre 150 binden fazla riskli yapı bulunuyor. Yükselen döviz kurları sebebiyle artan maliyetler, kentsel dönüşümü yavaşlatmıştı. Sektör temsilcileri kararın hem inşaat sektörünü hareketlendireceğini hem de riskli yapıların dönüşümünü hızlandıracağını düşünüyor. Peki, Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır? Kentsel dönüşüm kredisi ne kadar? Kimler kentsel dönüşüm kredisi alabilir? Kira yardımından yararlananlar krediden faydalanabilir mi? İşte Kentsel dönüşüm kredisi hakkındaki tüm detaylar...

Binlerce kişiye devlet desteği... Evini kentsel dönüşüm kapsamına almak ve devlet desteğinden faydalanmak için büyük fırsat devam ediyor. Kentsel dönüşüme devlet desteği veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın imzasıyla yürürlüğe giren kanuna göre kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredi tutarı için belirlenen üst limitler artırıldı. Kredi limitleri yükseltildi. Uygulamadan yararlanmak isteyenlere yüzde 4 ile yüzde 3 arasında daha düşük oranda konut kredisi faiz desteği veriliyor. Uygun şartlarda kredi almak isteyenler 120 aya kadar vade yapabilme imkanına kavuşuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre 150 binden fazla riskli yapı destek kapsamında olacak. Yükselen döviz kurları sebebiyle artan maliyetler, kentsel dönüşümü yavaşlatsa da sektör temsilcileri kentsel dönüşüm kredisi ile inşaat sektörünü hareketlendireceğini belirtiyor. Peki, Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır? Kentsel dönüşüm kredisi ne kadar? Kimler kentsel dönüşüm kredisi alabilir? Kira yardımından yararlananlar krediden faydalanabilir mi? İşte Kentsel dönüşüm kredisi hakkındaki tüm detaylar...

EVİNİ YIKIP YAPTIRANA 200 BİN LİRALIK DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla hak sahiplerine verilen kredi limitleri güncellendi. Düşük faizli ve devlet destekli konut yapım kredisi 125 binden 200 bin TL’ye yükseltildi. Uzmanlar, alınan kararın inşaat sektörünü hareketlendireceği ve dönüşümü hızlandıracağı görüşünde birleşiyor. Kentsel dönüşüm kredisi almanın detaylarını açıklayan Mehmet Gül, konuya dair detayları paylaştı.

Konu hakkında tüketiciyi bilgilendiren Üçay İnşaat Genel Koordinatörü Mehmet Gül, “Hak sahiplerine, düşük faizle verilen güçlendirme kredisi üst limiti 50 binden 80 bin liraya, yapım ve yenileme için verilen 125 bin ise 200 bin liraya yükseltildi. Tek kişiye verilen toplam kredi tutarı ise 625 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkarıldı. Deprem kuşağındaki ülkemizde, bakanlık verilerine göre 150 binden fazla riskli yapı bulunuyor. Yükselen döviz kurları sebebiyle artan maliyetler, kentsel dönüşümü yavaşlatmıştı. Bu karar hem inşaat sektörünü hareketlendirecek hem de riskli yapıların dönüşümünü hızlandıracak.” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ NASIL ALINIR?

Gerekli şartları taşıyan herkesin kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabileceğini belirten Mehmet Gül, kentsel dönüşüm kredisi alabilmek için izlenecek adımları şöyle açıkladı:

“Kentsel dönüşüm kredisi kullanılacak konutun, kanun tarafından belirlenen ‘riskli alan’ bölgesinde yer alması gerekir. Bununla beraber yapının da riskli olduğu teknik raporlarla ispatlanmalıdır. Alınan raporla birlikte ‘riskli alan’ ve ‘riskli yapı’ şartlarını taşıyan yapı için dönüşüm süreci başlar. Müteahhit ile anlaşma yapıldıktan sonra konutlar tahliye edilir. Tahliyeden sonraki 1 yıl içerisinde banka kredi başvurusunun yapılması gerekir. Banka krediyi onayladıktan sonra kredi başvurusunda bulunan kişinin bilgilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na göndererek faiz desteği onayı talep eder. Bakanlıktan kredi onayı geldikten sonra kredi kullandırılır.”

DİKKAT! KİRA YARDIMI ALANLAR KREDİDEN YARARLANAMIYOR

Kredi limitlerinin yüzde 60 artırılmasıyla inşaat sektörünün hareketleneceğini belirten Mehmet Gül, şu bilgileri paylaştı:

“Bir kişi kendine ait en fazla 5 daireye kadar kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilir. Bir diğer önemli konu da kira yardımı desteği alanlar kentsel dönüşüm kredisinden faydalanamaz. Süreç içerisinde hak kaybı yaşamamak isteyenler, mutlaka uzman kişiler ve sektörde rüştünü ispatlamış şirketlerle çalışmalıdır.”