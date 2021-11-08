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Evini Atatürk müzesine çevirdi: Tüm saatler 09.05'i gösteriyor
Edirne'de yaşayan Mukaddes Kokeralp Çırak (83) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgisi nedeniyle yaptırdığı Atatürk heykeli ve fotoğraflarıyla evini adeta müzeye çevirdi. Evinde tüm saatler, her zaman 09.05'i gösteriyor.
Almanya'dan emekli olduktan sonra 1985 yılında memleketi Edirne'ye dönen 2 çocuk annesi Mukaddes Kokeralp Çırak, yıllardır topladığı Atatürk fotoğraflarını, Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinin duvarlarına asmaya başladı.