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Evine gidecekti... Asansör düğmesine bastı sonrası dehşet

AA |  05 Eylül 2021 Pazar - 0:00 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 0:00

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde iki katlı binanın dış cephesine yaptırılan asansörün kabininin altında kalan kadın hayatını kaybetti.


İddiaya göre, Deniz Mahallesi'nde yaşlı çiftin kullanması için evin  dış cephesine yaptırılan asansörü kullanmak isteyen Selma Çakmak (61) ikinci  katta bulunan kabini çağırmak amacıyla düğmeye bastı.
 
 Bir süre sonra kabin, henüz belirlenemeyen nedenle kadının üzerine  düştü.
 
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri  sevk edildi.
 
Ekipler, asansörün altında kalan kadının öldüğünü belirledi.
 
Çakmak'ın cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne  kaldırıldı.
 
Olay yerinde gözyaşı döken Çakmak'ın yakınları, asansörün hatalı  şekilde yapıldığını iddia etti.
 
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Mersin Yenişehir asansör
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