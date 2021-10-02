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Evine gelip bıçaklayıp öldürdü! Kapı önündeki cipi çalıp...

DHA |  02 Ekim 2021 Cumartesi - 21:31 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 21:31

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, Cahit Tatlı (49), evine gelen kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cahit Tatlının cipini çalarak evden ayrılan şüpheli, aracı bir noktada terk ederek kayıplara karıştı.


Olay, dün gece saatlerinde Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Cahit Tatlının evine gelen kimliği belirsiz kişi, Tatlıyı bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, olayın ardından Tatlıya ait evin önündeki cipi çalarak kaçtı. Eve gelen yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, Tatlının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, cipi Kocaeli Fuarının içerisinde buldu. Jandarma, olay yerinde ve cipte delil toplarken, Tatlıyı öldüren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 
 

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