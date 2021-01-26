Evine gelen kız çocuklarına uyuşturucu verip istismar etti!

Evine yardım amaçlı temizliğe gelen iki kız çocuğuna zorla uyuşturucu içirip istismar eden kişi polisin eve düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

İki kız çocuğu evde oturduğu sırada iddiaya göre K.U., evin kapısını kilitleyip anahtarı üzerine aldı. Ev sahibi evine gelen iki kıza uyuşturucu madde içmesi konusunda ısrar etti. Bir süre sonra K.U., iki kız çocuğunun üzerinde bulunan kıyafetleri çıkarmalarını istedi. Korkuya kapılan ikili genç adamın söylediklerini yapmak zorunda kalarak uzun bir süre istismara maruz kaldılar.

EVDEN KAÇIP POLİSE HABER VERDİ

Bir süre sonra evden gitmek isteyen ikili harekete geçince K.U., N.G.'nin gitmesine izin verip 15 yaşındaki kız çocuğunu alıkoymaya devam etti. İstismarcı kız çocuğuna saldırıya devam ederken evden kurtulan N.G., durumu emniyet güçlerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen emniyet kuvvetleri söz konusu eve operasyon düzenledi.

SOKAKTA YARI BAYGIN BULUNDU

Evde yapılan aramada şüpheli K.U., yakalanarak gözaltına alınırken kız çocuğu S.G., kendisinden geçmiş halde sokakta bulundu. Karakola götürülen şüpheli verdiği ifadesinde kendisinin sakat olması nedeniyle evinin temizlenmesinde mağdurların kendisine yardımda bulunduğunu uyuşturucu madde kullandığını ancak kimseye vermediğini ifade etti.

TUTUKLANDI

İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen istismarcı K.U., tutuklanarak cezaevine gönderilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan iki kız çocuğu zorla uyuşturucu maddeye maruz kalarak istismara uğradıklarını ve şikayetçi olduklarını anlattı.

19,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık soruşturma sonunda şüpheli K.U.'nun 'Çocuğun Cinsel İstsimarı', 'Çocuğa Karşı Cinsel Amaçla Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçları kapsamında 19,5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. (Sabah)