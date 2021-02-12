13 Şubat 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.538 -0.46 EURO 8,5290 -0.10
USD 7,0390 0.18 ALTIN 411,560 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

Evinde yangın çıkan kadın, 4'üncü kattan atlayarak kurtuldu

DHA |  12 Şubat 2021 Cuma - 10:10 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 10:10

Rusya’da yaşadığı apartman dairesinde yangın çıkan kadın, bina girişindeki kar yığınının üzerine 4’üncü kattan atlayarak kurtuldu.


Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşadığı apartman dairesinde yangın çıkan kadın, apartmanın girişinde kar yağışıyla biriken kar yığınına 4’üncü kattan atlayarak ölümden kurtuldu.
 
Yangın çıkan apartmana ilk ulaşan iki polis memurundan biri olan Maxim Kravchenko, kapıyı açamayınca yanan daireye balkondan girmeye karar verdi.
 
Balkona tırmanarak kapıyı açan Kravchenko, içeride mahsur kalan kadınla balkona geri çıktı. İkili, kar yağışı sonrası apartmanın önünde biriken kar kütlesinin üzerine atlayarak yara almadan kurtuldu.
 
4a6ee5acb6b9a2ef448e585b0aee7128.jpg (600×338)

ETİKETLER

Rusya apartman yangın
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.