Niğde Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Edikli Mahallesindeki bir evde tarihi eser aramak amaçlı kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu adrese baskın yapan ekipler, evin içerisinde yaklaşık 9 metre derinliğinde kuyu açtığı belirlenen İ.A.yı suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramalarda kazı için kullanılan beton kırma makinesi, gaz maskesi, havalandırma motoru ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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Evinde suçüstü yakalandı! Odanın içinde 9 metre derinliğinde...
Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) | 15 Ekim 2021 Cuma - 19:18 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 19:18