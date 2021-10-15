15 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.410 -0.16 EURO 10,7390 0.61
USD 9,2330 0.61 ALTIN 524,660 -1.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Evinde suçüstü yakalandı! Odanın içinde 9 metre derinliğinde...

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) |  15 Ekim 2021 Cuma - 19:18 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 19:18

Niğde'de jandarma ekipleri, evinde 'tarihi eser' bulma amacıyla kaçak kazı yaptığı belirlenen İ.A.yı (35) suçüstü yakaladı. Yapılan çalışmada evin bir odasında 9 metre derinliğinde kuyu açıldığı belirlendi.


Niğde Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Edikli Mahallesindeki bir evde tarihi eser aramak amaçlı kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu adrese baskın yapan ekipler, evin içerisinde yaklaşık 9 metre derinliğinde kuyu açtığı belirlenen İ.A.yı suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramalarda kazı için kullanılan beton kırma makinesi, gaz maskesi, havalandırma motoru ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
 

ETİKETLER

Niğde jandarma tarihi eser
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.