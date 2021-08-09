Evia Adası’ndaki yangın söndü mü? Yunanistan yangınında son durum!

Yunanistan'da birçok noktada 11 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamıyor. Yunanistan’ın en büyük ikinci adası olan Eğriboz'dan ise tahliyeler sürüyor. İşte Yunanistan yangınında son durum…

Yunanistan da günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangının en şiddetli seyrettiği yerlerden birisi de ülkenin ikinci büyük adası konumunda olan Eğriboz. Ülkenin en büyük ikinci adasında çıkan yangınlara 17 uçak ve helikopter ile müdahale ediliyor, fakat alevler kontrol altına alınamıyor. Yangın nedeniyle evler küle dönüp alevler yerleşim alanlarını tehdit edince, ada sakinleri ve yakın bölgelerdekilerin tahliyesine başlandı. Evia'daki yangına karadan ise yaklaşık 260 Yunan itfaiyeci ve 89 araç ile Ukrayna ve Romanya'dan 200'ün üzerinde itfaiyeci müdahale ediyor.

Yunanistan yangınında son durum

Yunanistan'da yayın yapan Open TV'ye konuşan Eğriboz'daki Istiaia'nın Belediye Başkanı Giannis Kontzias, 'Artık çok geç, bölge yok oldu' dedi. Pefki de dahil olmak üzere kuzey Evia'daki dört köy için Pazar günü tahliye emri verildi, ancak birçok sakin mülklerini kurtarmak umuduyla bölgeyi terk etmeyi reddetti. Bazı Pefki sakinleri ve turistler, Atina'nın 150 kilometre kuzeybatısındaki anakaradaki Arkitsa limanına giden feribota binmek için Aidipsos limanına yönlendirildi. Asociated Press'e konuşan bir vatandaş 'Tamamen terk edildik. İtfaiye yoktu, araç yoktu, hiçbir şey yoktu' dedi. Eğriboz'da en az 250 bin dönüm ormanlık alanın kül olduğu ve özellikle adanın kuzey bölgelerindeki sayfiye yerlerinde, birçok ev, tarla ve çiftliğin yandığı bildiriliyor.

İçerisinde başkent Atina’nın yer aldığı Attika bölgesinin kuzey kesimleri ve Eğriboz Yarımadası ile Mora Yarımadası'ndaki yangınlar yer yer yeniden alevlenirken; ülke genelindeki yangınlarda en az 500 bin dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisiyle yüzlerce ev ve iş yeri kül oldu, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

Eğriboz ve Mora’da kontrol altına alınamayan yangılar nedeniyle yüzlerce köy ve yerleşim birimi boşaltıldı, enerji nakil hatlarındaki hasar nedeniyle elektrik verilemeyen birçok bölgede iletişim sorunları yaşandı.

Eğriboz’un kuzeyinde 7 gündür devam eden yangının yoğun yerleşim birimlerinin bulunduğu Mantudi ve İstiea bölgelerine yaklaşması üzerine evlerini terk ederek Ayos Nikolas sahilinde toplanan çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yüzlerce kişi, gece saatlerinde feribot ve teknelerle tahliye edildi.