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Evi resmen banka gibi! Herkes paraları nereden bulduğunu merak ediyor...
Almanya'dan ziyaretine gelen bir arkadaşının hediye ettiği birkaç eski madeni para ile koleksiyon tutkusu başlayan lokantacı Şükrü Honaz, 45 yılda çok sayıda para biriktirdi.
Yalova'da 5 yıldır ikamet eden 65 yaşındaki Honaz, eşi Hidayet Honaz ve 4 çocuğuyla Siirt'te yaşarken 1975'te Almanya'dan ziyaretine gelen arkadaşının hediye ettiği paralarla koleksiyon yapmaya merak sardı.