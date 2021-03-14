Evi olan milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor, artık zorunlu...

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar! Ay sonu itibarı ile zorunlu hale geliyor. 31 Mart’ta yürürlüğe girecek Otopark Yönetmeliği ile büyükşehirlerdeki 80 metrekarenin altında yerler için iki daireye bir otopark zorunlu olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "Otopark yönetmeliğiyle alakalı görüşmelerimizi yaptık. Ay sonu itibariyle yürürlüğe girecek. Bu çerçevede 80 metrekareye kadar 3 daireye bir otopark, 80-120 metrekare arası 2 daireye bir otopark, 120-180 metrekare arası her daireye bir otopark ve 180 metrekare üzeri de her bir daireye 2 otopark yapma zorunluluğu getiriyoruz. İlçe beledilerine bölge otoparkı yapma zorunluğu getiriyoruz. Eğer parselinde vatandaş otoparkını yapamıyorsa belediyeye bununla ilgili ücretini yatırıyor. İlçe belediyelerimizde 3 yıl içerisinde bölgelerinde bölge otoparklarını yapacaklar" dedi.

'ARTIK BİR ZORUNLULUK'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral ise yaptığı açıklamada otoparkın artık herkes için ihtiyaç olduğunun altını çizerek konu ile ilgili şu bilgileri verdi: "Hakkâri'de de artık her dairenin 1 arabası var, İstanbul 'da belki 2-3 tane var. Biz zaten 'asgari bir' diyoruz. Araç otoparkı, mutfak, yatak odası gibi zorunluluk artık. Biz o gözle bakıyoruz. Yönetmeliğin uygulamasını ertelediği son üç senede 1 milyon tane otoparkı eksik olan konut bizim stokumuza girdi. Araç sayısının sürekli katlanarak arttığı dönemde otopark sayımızın artmaması bence otopark sorununu daha da içinden çıkılamaz hâle getirecektir."

NELER DEĞİŞEBİLİR?

Oral, yönetmelikte yapılacak değişiklikler ile ilgili bilgi de verdi. İllere göre uygulamada farklılıklara gidilmesinin mümkün olabileceğini belirten Oral, İstanbul-İzmir gibi yerlerdeki küçük parseller için ayrı bir düzenleme yapılabileceğini kaydetti. Murat Oral, buralarda 80 metrekarenin altında yerlerde her daireye değil her iki daireye bir otopark zorunluluğu getirilebileceğini belirterek, "Defaten parselinde karşılanamayan otoparklar için idaresine otopark bedeli yükümlülüğü bulunuyor. Bu bedelin yüzde 25'i ruhsat aşamasında kalan otopark tamamlanınca alınması gibi kolaylıklar getirilebilecek" diye konuştu.