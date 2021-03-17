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Evi olan milyonları ilgilendiriyor! Artık yapılamayacak, 81 ilde nisanda...

AA |  17 Mart 2021 Çarşamba - 13:47 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 14:10

Türkiye'de yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Nisan ayında devreye alınıyor. Yeni uygulama geliştirildi ve tamamlandı. 81 ilde eş zamanlı olarak başlayacak. e-Devlet ile entegreli olacak. Bina Kimlik Sistemi hayata geçiyor. Her yapıya sertifika niteliğinde QR kodlu ve RFID çipli elektronik etiket verilecek. Belge, binaya monte edilecek ve tüm veriler görülebilecek. Kullanıcılara göre farklı giriş ve görme ekranı tasarlandı. Vatandaşlar da kendi ekranları üzerinden bu verilere ulaşabilecek. 5 yılda bir denetim yapılacak. Böylelikle ilave kat çıkma, kolon kesme, bodrumu kata çevirme, sığınağı depo-dükkan gibi kullanma gibi aykırılıklar anında tespit edilecek. İşte Bina Kimlik Sistemi ile ilgili tüm bilgiler...


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un dün TBMM Depremlere Karşı  Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu'nda açıkladığı Bina Kimlik Sistemi'ne  (BKS) ilişkin detaylar ortaya çıktı.
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlıkça, Türkiye'de yapı  denetimli olarak tamamlanan her binanın denetimi ve takibi ile teknik ve genel  bilgilerine ulaşılması amacıyla BKS uygulaması geliştirildi.
 
Binalara teknolojik bir levha halinde kimlik belgesi verilmesi ve  belgenin bina üzerinde montajının yapılmasına ilişkin uygulamanın projesi, Çevre  ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce 1,5 yıllık yoğun bir  çalışma sonucunda tamamlandı.
 
Proje için Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı  arasında protokol imzalandı. Böylece, Savunma Sanayii Başkanlığının yüksek  teknoloji ve Ar-Ge üretme tecrübesinden istifade edilebilecek.
 
Tüm veriler görülebilecek
 
Yapılara kimlik belgesi verilmesi niteliğinde olan Bina Kimlik Sistemi  ile her yapıya sertifika niteliğinde QR kodlu ve RFID çipli elektronik etiket  verilecek.
 
Teknolojik bir levha halinde binaya monte edilecek bu belge sayesinde,  o binaya ilişkin yapı malzemeleri, denetimler ve zemin bilgilerinin de içerisinde  yer aldığı tüm veriler görülebilecek ve bu verilerin her vatandaşın ulaşabileceği  bir kaynak haline getirilmesi sağlanacak.
 
Bu kapsamda kullanıcılara göre farklı giriş ve görme ekranı  tasarlandı. Vatandaşlar da kendi ekranları üzerinden bu verilere ulaşabilecek.
 
Özellikle deprem, yangın gibi afet anlarında binaya yerleştirilen  etiketlerdeki bilgilere "RFID okuyucu" vasıtasıyla uzaktan da ulaşılabilecek.  Böylece bina kat planları, yapının genel verileri ve yapıda ikamet eden vatandaş  bilgileri gibi kısa zamanda erişilmesi hayati önem arz eden bilgilere  ulaşılmasına imkan sağlanacak.
 
Binaların 3 boyutlu görselleri sisteme yüklenecek
 
Yapının inşa faaliyetinin tamamlanması sonucu, fotoğraf ve 3 boyutlu  görseller sisteme yüklenecek. Böylece, 5 yılda bir yapılacak denetimlerde ilave  kat çıkma, kolon kesme, bodrumu kata çevirme, sığınağı depo-dükkan gibi kullanma  gibi aykırılıklar tespit edilip, bunların engellenmesi sağlanacak.
 
Binalarda kullanılan tüm malzeme bilgileri ve proje bilgileri de  depolanarak bir veri havuzu meydana getirilecek. Bu sayede inşaat sektörü ve  binayı satın alacak ya da kiralayacak vatandaşlar için bir "yapı kullanım  kılavuzu" oluşturulacak.
 
Kiracılar da tutmak istediği binaya ilişkin depreme dayanıklılık ve  hasar durumu gibi detay bilgilere BKS sayesinde ulaşabilecek. Böylece hasarlı  binaların kiraya verilmesi durumu ortadan kalkacak.
 
e-Devlet ile entegreli olacak
 
BKS sistemi, e-Devlet, Yapı Denetim Sistemi (YDS), Elektronik Beton  İzleme Sistemi (EBİS), Yapı Müteahhitleri Bilgi Sistemi (YAMBİS), Mekansal Adrese  Dayaı Kayıt Sistemi (MAKS), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), Nüfus ve  Vatandaşlık İşleri (NVİ) ile de entegre olarak çalışacak.
 
Uygulama nisan ayında tüm illerde eş zamanlı olarak başlayacak.  Sistemin etaplar halinde ülke genelinde tüm yapı stokuna uygulanması planlanıyor.  Yıl sonuna kadar 100 bin binanın Bina Kimlik Belgesi ile etiketlenmesi  hedefleniyor.

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