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Evi olan herkes için geçerli! Zorunlu olacak, harekete geçildi

06 Eylül 2021 Pazartesi - 17:38 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 17:46

Evi olan herkesi ilgilendiriyor. Harekete geçildi. Zorunlu Afet Sigortası geliyor. Çalışmalara başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığının tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı Türk Reasürans AŞ, 2. yılını geride bıraktı. Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, "Ülkemizde sıkça yaşanmaya başlayan afetleri göz önünde bulundurarak Zorunlu Deprem Sigortası ürününün kapsamını, sel başta olmak üzere genişletmeyi hedefledik. Sektör paydaşlarımızın da görüşlerini alarak Zorunlu Afet Sigortası çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.


Türk Reasürans AŞ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türk  Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, sigortacılık sektörünün alanlarında uzman  profesyonellerinden oluşan değerli bir ekiplerinin olduğunu belirterek, hızlı,  esnek, ortak aklı önemseyen yönetim anlayışları sayesinde, vizyonları ve  misyonları doğrultusunda başarılarla geçen 2 yılı geride bıraktıklarını  hatırlattı.
 
Küresel belirsizlikler döneminde, yerelden globale güvence ve değer  sunduklarını aktaran Eren, şunları kaydetti:
 
"Türk sigortacılık sektörüne her alanda değer katarken, uluslararası  programlara reasürans ihraç ettiğimiz, aynı zamanda farklı görev ve sorumluluklar  yüklendiğimiz, başarılarla dolu bir yıl oldu. Uluslararası dev projelerden,  Türkiye'nin yarınını kıymetlendiren yapılara güvence kaynağı olduk. İlk 6 ayda 1  milyar liralık prim üretimiyle, 105 milyon lira kar elde ettik. Reasürans prim  üretimi sektör payımız yüzde 41'e ulaştı. Planlı ve emin adımlarla büyüdük ve öz  kaynaklarımızın toplam değeri 750 milyon lirayı aştı."
 
"DASK'ın ödeme kapasitesini 25 milyardan 40 milyar liraya  yükselttik"
 
Selva Eren, halka daha fazla güvence sağlamak adına, işleticisi  oldukları Doğal Afet Sigortaları Kurumunun hasar ödeme kapasitesini 25 milyar  liradan 40 milyar liraya yükselttiklerini bildirdi.
 
Eren, "Ülkemizde sıkça yaşanmaya başlayan afetleri göz önünde  bulundurarak Zorunlu Deprem Sigortası ürününün kapsamını, sel başta olmak üzere  genişletmeyi hedefledik. Sektör paydaşlarımızın da görüşlerini alarak Zorunlu  Afet Sigortası çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.
 
"Sigortacılığın çözüm merkezi olma yolunda ilerlemeye devam  ediyoruz"
 
Sigortacılık sektörünün en iyi yönetmesi gereken deprem riskinin etkin  yönetimine katkı sağlamak için Katastrofik Modelleme Yetkinlik Merkezi'ni  kurduklarını ve yazılımlarını geliştirdiklerini aktaran Eren, şunları kaydetti:
 
"KOBİ'lerimiz için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı yeniden  yapılandırdık. Prim üretimini 3 kat, teminat tutarını 4 kat artırırken, ilk 6  ayda 6 milyar TL teminat sunduk. KOBİ'lerin finansmana ulaşmasında kolaylık  sağlayacak, bankalara yönelik yeni bir devlet destekli alacak sigortası ürünü  tasarladık. Bu sayede bankacılık sektörü ile sigortacılık sektörünü ortak bir  amaç için bir araya getirmiş olduk. Özel Riskler Yönetim Merkezi'miz tüzel  kişiliğini kazandı; 'sigortacılığın çözüm merkezi' olma yolunda ilerlemeye devam  ediyoruz.
 
Tüm bu başarıların bir göstergesi ve hediyesi olarak yeni alanlarda  görevlendirilmeye devam ediyor, hem sigortacılık sektörüne hem de ülkemize daha  da çok katkı sunmak için teşvik ediliyoruz. Bu bizi fazlasıyla gururlandırıyor.  Ortaya koyduğumuz vizyonumuzu ve gelecek hayallerimizi paylaşan tüm  paydaşlarımızla, ülkemiz ve sektörümüz adına var gücümüzle çalışmaya devam  edeceğiz."

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