Eve gelen ustadan iğrenç istismar!

İstanbul’da evin tadilat işleri için boya ustası Veysel T. ile anlaşan Emriye K.’nin başına gelmeyen kalmadı. Emriye K. öncelikle saatin geç olduğunu söyleyerek ustadan gitmesini istedi. Ancak 2 saatlik işi kaldığını ve bir daha gelmeyeceğini söyleyen usta evden çıkmadı. Sonrasında ise odasına gidip kapısını kilitleyen kadının kapısını zorlayan Veysel T. Emriye K.’ye cinsel saldırıda bulundu. Emriye K.’nin şikayeti sonrası usta hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul’da yaşayan 41 yaşındaki Emriye K. evinin tadilat ve boya işlerini yaptırmak için anlaştığı 34 yaşındaki Veysel T.’nin saldırısına uğradı. Evin tadilatı için 5 gün boyunca eve gelip giden boya ustası Veysel T. işi geç saate kadar uzatınca Emriye K. gitmesini istedi.

Ancak 2 saatlik bir işi kaldığını söyleyen T., “Yarın 2 saatlik iş için bir daha gelemem” dedi. Odasına giderek kapıyı kilitleyen Emriye K. uyumaya başladı. Bir süre sonra uyanan K., odasının kapısının zorlandığını fark etti. Kapıyı açınca 5 gün boyunca evine gelen ustayı görünce şok olan K. Veysel T.’yi evden kovdu.

“BİR KERE ÖPSEM NE OLUR?”

Ertesi gün polise giderek suç duyurusunda bulunan Emriye K., “Evden çıkarken bana küfürler etti. ‘Bir kere öpsem ne olur?’ deyip cinsel ilişki teklif etti. Beni öpmeye çalışırken de kolumdan çekerek yaraladı” dedi. Evden ayrıldıktan sonra T.’nin kendisine mesaj attığını söyleyen Emriye K., “Benimle birlikte olmuyorsan senin ismini yayacağım diye mesajlar atıyor” dedi. Şikayetin ardından gözaltına alınan Veysel T. suçlamaları reddetti. İfadesinin ardından serbest bırakılan Veysel T. hakkında, “cinsel saldırı”, “cinsel taciz”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından 6 yıl 3 aydan 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.(Milliyet)