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Evden çalışmayla ilgili flaş karar! Birçok şirket resmen duyurdu

AA |  05 Ağustos 2021 Perşembe - 23:07 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 23:07

Amazon, BlackRock ve Wells Fargo gibi ABD'li büyük şirketler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının etkisiyle hızla artan vaka sayıları sonucu ofise dönüş tarihlerini erteleme kararı aldı.


Delta varyantının ABD'de de hızla yayılmasıyla şirketler de ofislere  dönüş tarihlerini gözden geçirmeye başladı.
 
ABD'li e-ticaret devi Amazon'un ülkedeki kurumsal çalışanlarıyla  paylaştığı bilgiye göre, daha önce 7 Eylül olarak duyurulan ofise dönüş tarihi 3  Ocak 2022'ye ertelendi.
 
Şirket, Kovid-19 salgınıyla ilgili yerel koşulların yakından izlenmeye  devam edildiğini bildirdi.
 
ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo da çalışanlarının 4 Ekim'e  kadar evden çalışacağını duyurdu. Banka daha önce çalışanlarının ofise dönüş  tarihini 7 Eylül olarak açıklamıştı.
 
Varlık yönetim firması BlackRock ise delta varyantının ofise dönme  konusunda endişe uyandırdığını belirterek, uzaktan çalışma uygulamasının 1 Ekim'e  kadar uzatıldığını bildirdi.
 
ABD'de geçen hafta da Google'ın ana kuruluşu Alphabet, evden çalışma  uygulamasının 18 Ekim'e kadar uzatılacağını açıklamıştı. Ayrıca Alphabet ve  ABD'li bir diğer teknoloji şirketi Facebook çalışanları için aşı zorunluluğu  getirmişti.
 
Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs  bulaşanların sayısı 35 milyon 335 bin 990'a ulaşırken, son 24 saatte ölenlerin  sayısı 486 artarak 614 bin 815'e yükseldi.
 
  
 

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