Evden çalışma ile ilgili flaş açıklama!

Koronavirüs salgını sonrası birçok sektör uzaktan çalışma modeline geçti. Çalışanların aklında ise evden çalışma sisteminin sürekli hale gelip gelmeyeceği sorusu var. Bazı şirketler şimdiden uzaktan çalışmayı sürekli hale getirdiklerini açıklarken, bazıları da bu durumun kalıcı olmasının mümkün olmadığı görüşünde.

Uzaktan çalışma kalıcı hale gelir mi? Koronavirüs salgını sonrası çalışma hayatının nasıl değişeceği merak konusu. Çeşitli firmalardan açıklamalar geliyor. İngiltere 'nin önde gelen bankalarından Barclays'in Üst Yöneticisi (CEO) Jes Staley, bankacılık sektöründe evden çalışmanın şu ana kadar başarılı sonuçlar verdiğini ancak bunun sürdürülemez olduğunu söyledi.

Staley, Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Bankacılık" konulu panelde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evden çalışmanın son derece başarılı olduğunu belirtti.

Staley, "Bu işe yarıyor, fevkalade... Fakat bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Büyük finansal kuruluşların sahip olmaya çalıştığı, sahip olması gereken kültür ve iş birliğinin sürdürülmesinin giderek zorlaşacağını ifade eden Staley, ilerleyen dönemde daha çok kişinin ofislerden çalışmak isteyeceği öngörüsünde bulundu. Staley, evden çalışmak isteyenler için de daha fazla esneklik tanınacağını söyledi.