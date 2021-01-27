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Evden çalışma ile ilgili flaş açıklama!

AA |  27 Ocak 2021 Çarşamba - 15:54 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 16:14

Koronavirüs salgını sonrası birçok sektör uzaktan çalışma modeline geçti. Çalışanların aklında ise evden çalışma sisteminin sürekli hale gelip gelmeyeceği sorusu var. Bazı şirketler şimdiden uzaktan çalışmayı sürekli hale getirdiklerini açıklarken, bazıları da bu durumun kalıcı olmasının mümkün olmadığı görüşünde.


Uzaktan çalışma kalıcı hale gelir mi? Koronavirüs salgını sonrası çalışma hayatının nasıl değişeceği merak konusu. Çeşitli firmalardan açıklamalar geliyor. İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays'in Üst  Yöneticisi (CEO) Jes Staley, bankacılık sektöründe evden çalışmanın şu ana kadar  başarılı sonuçlar verdiğini ancak bunun sürdürülemez olduğunu söyledi. 
 
Staley, Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Bankacılık"  konulu panelde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını  sürecinde evden çalışmanın son derece başarılı olduğunu belirtti.
 
 
Staley, "Bu işe yarıyor, fevkalade... Fakat bunun sürdürülebilir  olduğunu düşünmüyorum." dedi.
 
Büyük finansal kuruluşların sahip olmaya çalıştığı, sahip olması  gereken kültür ve iş birliğinin sürdürülmesinin giderek zorlaşacağını ifade eden  Staley, ilerleyen dönemde daha çok kişinin ofislerden çalışmak isteyeceği  öngörüsünde bulundu. Staley, evden çalışmak isteyenler için de daha fazla  esneklik tanınacağını söyledi.
 
 
 JP Morgan'ın Varlık Yönetim CEO'su Mary Callahan Erdoes de bankacılık  sektöründe evden çalışma yöntemine ilişkin, "Yıpratıcı ve zor. Bu, diğer  insanlardan aldığınız enerji olmadan, çok fazla güç ve sürdürülebilirlik  gerektiriyor." ifadelerini kullandı.
 
  
 

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