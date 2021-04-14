Evden çalışma hangi ortopedik sorunları ortaya çıkardı?

Pandemi ile hayatımıza giren evden çalışma ortopedik sağlık sorunlarına sebep oldu. Gerekli önlemlerin alınmaması sonucu ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya önerilerini sizin için derledi.

Evden çalışma modeline geçilmesiyle boyun ve sırt ağrılarının şikayetleri artmaya başladı. Uzayan mesai saatleri, uygun olmayan çalışma şartları bu sorunlara zemin hazırlıyor.

Evden çalışma düzeni ile beraber mesai saatleri uzadı. Uzayan mesai saatleri ise kişileri hareketsiz bırakıyor. Bunun haricinde ortopedik açıdan rahat olmayan sandalyelerin kullanılması ağrıları tetikliyor.

Dizüstü bilgisayar kullanımında istemsizce baş öne doğru eğilir ve bu eğilme boyun kaslarına olması gerekenden fazla baskı yapar. Yapılması gereken ise kullanılan bilgisayar ekranı göz hizasına getirilmesidir. Dik oturmaya özen göstererek bel boşluğu mutlaka doldurulmalıdır. Kullanılacak sandalyenin ise ergonomik olması ağrıları daha da azaltacaktır.

Uzun süre hareketsiz kalmanın da önüne geçilmeli kişi bunun için kendine küçük hatırlatmalar yaratabilir. Tuvalete gitmek ya da su içmek için kalkıp hareket edilmeli, kan akışı sağlanmalıdır. Bu esnada basit germe hareketlerini yapılması kişiyi rahatlatacaktır. Çalışırken oturma şekli ise dizlerin kalça eklemi ile dik açıda olmalı ve bacaklar yere paralel durmalıdır.

Mouse kullanımının uzun süreli olduğu zaman el bileği sinirlerindeki baskıyı arttırmaktadır. Gerekli önlemler alınmadığı zaman sinir sıkışması sorununa zemin hazırlayabilir. Yapılması gereken ise bilek koruyuculu mouesepadlerin kullanılması ve ara vererek el bileklerine germe esneme egzersizleri yapılmalıdır. Uyuşma ve ağrılar azalmak yerine artıyorsa mutlaka alanında uzman bir hekime danışılmalıdır.

Hareketsizlik ağrılarınızın sebebi olabilir

Uzun süre bilgisayar başında hareketsiz kalınması eklem ve bel ağrılarının sebebidir. Gün içinde yaratılan vakitlerde açık havada yapılacak yürüyüşler ya da ev içinde uygulanabilecek yoga, pilates egzersizleri kişileri oldukça rahatlatacaktır. Egzersiz yapılmadığı süre göz önünde bulundurarak birden ağır programlar uygulanmamalıdır, tempo yavaş yavaş arttırılabilir.