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Evden çalışanlara yemek parası ödeniyor mu?
Corona virüs salgının ülkemizde görülmeye başlamasının ardın birçok işyeri çalışanların salgından etkilenmemesi için önlem almaya çalıyor. Evden çalışma sisteminden, çalışanlara izin kullandırılmasına kadar farklı yöntemler denirken çalışanlar da kendi haklarını merak ediyor. Evden çalışma sistemine geçen çalışanlara belli şartlar altında yemek ücretleri de ödeniyor.
Milyonlarca çalışan corona virüs salgını sonrası yeni çalışma sistemine geçti. Türkiye'de ilk kez karşılaşılan bir durum olması nedeniyle çoğu çalışan bu durumda sahip oldukları hakları bilmiyor. Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan çalışanların en çok merak ettiği soruların yanıtı verdi. İşte o sorular ve cevapları...