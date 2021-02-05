Evden çalışanlara kötü haber! Belli oldu

Koronavirüs salgını ile birlikte tüm dünyada çalışma hayatında pek çok değişiklik oldu. Kuşkusuz en önemli değişiklik uzaktan çalışma modelinin birçok sektörde uygulanması ile yaşandı. Evden çalışan sayısı hızla arttı. Evden çalışma da bazı sorunları beraberinde getirdi. Yapılan araştırma çalışanların mesai sürelerinin uzadığını ortaya koydu. Evden çalışanların mesai süreleri uzarken yemek molaları da kısaldı.

İngiltere ve ABD ’de yapılan iki farklı çalışma, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisiyle hayatın normallerinden biri haline gelen “evden çalışma” hakkında endişe verici bulgulara ulaştı. Uzmanlar, iş ve özel hayat arasındaki ayrım bulanıklaştığı için evdeki işçilerin en az iki saat daha fazla çalıştığını ve yemek molalarının kısaldığını ortaya koydu. Özellikle orta ölçekteki şirketlerdeki iş yükünün arttığını belirten uzmanlar, çalışanların patronların performansını görmeyeceğine dair endişelerinin ve uzun mesai sürelerinin, gelecekte ruh sağlığı konusunda büyük etkileri olabileceği konusunda uyardı.

Teknoloji şirketi NordVPN Teams'in verilerine göre, İngiltere , Avusturya, Kanada ve ABD'de evden çalışan bir kişinin bilgisayarında oturum açtığı ortalama süre corona virüs krizinden bu yana günde iki saatten fazla arttı. İngiltere'de çalışanların ise haftalık çalışma süresi yüzde 25 oranında yükseldi ve Hollanda 'daki çalışanlarla birlikte saat mesaileri 20:00’ye kadar uzadı.

BİRÇOK ÜLKEDE MESAİ SAATLERİ YÜKSELDİ

NordVPN, yaptığı değerlendirme kapsamında uzaktan bağlananlardan sunuculara gelen verileri inceledi. Buna göre, İngiltere’de 9 saat ve ABD'de 8 saat olan mesai süresi karantinaların başladığı Ocak 2020’de 11 saate yükseldi. Kanada'daki evden çalışanlarından da çevrimiçi oldukları saat sayısı 9'dan 11'e çıktı.

Bununla birlikte, Danimarka , Belçika ve İspanya 'daki insanların evden çalıştığı süre ile pandemi öncesi dönem arasında önemli bir fark görülmedi. NordVPN’den yapılan açıklamadai "Bazı Avrupa ülkelerindeki evden çalışma saatleri, çalışanların ofise belirli bir kapasiteyle dönme fırsatına sahip olmasıyla istikrar kazanmaya başladı. Ancak, İngiltere ve Hollanda'daki çalışanlar saat 20:00'ye kadar çalışıyor ve normalden daha geç çıkış yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Uzaktan bağlantı hizmeti sağlayan Wildgoose tarafından yapılan farklı bir araştırma ise, İngiltere’daki evden çalışanlarının yüzde 44'ünün geçen yıla göre daha çok çalıştığını ortaya koydu. Şirket özellikle orta ölçekli firmalarda iş yükünün arttığını açıkladı.

EV VE İŞ YAŞAMI ARASINDAKİ AYRIM BULANIKLAŞTI

Bununla birlikte veriler, evden çalışanların daha kısa öğle molası verdiğini ve hastayken çalıştığını da gösterdi. Hem evden çalışan işçilerle hem de yöneticiler çeşitli anketler gerçekleştiren Wildgoose, çalışma ve boş zaman arasındaki ayrım bulanıklaştığı için daha fazla işçinin daha uzun süre çalıştığını belirtti. Şirketlerin yöneticilerinin yüzde 55’i, evden çalışanların tükenmişlik sendromu ve depresyondan korunmak için daha iyi ne yapabileceği sorulduğunda, mesai saatleri içindeki iletişimi geliştireceklerini söyledi.

Wildgoose’un genel müdürü Jonny Edser, “Pandemi devam ederken hepimiz evden çalışmaya alışmış olsak da, iş ve yaşam arasındaki sağlıklı dengeyi sürdürme büyük zorluklar yaşıyoruz" dedi.

Esnek çalışma danışmanlığı şirketi Timewise'ın kurucu ortaklarından Emma Stewart, esnek çalışmanın, özellikle de yarı zamanlı çalışmanın pandemi sırasında unutulduğunu söyledi. Stewart, "İnsanlar, yaşanan ekonomik krizler nedeniyle işini kaybetme korkusu yaşıyor ve evden çalışınca patronuna performasını gösteremeyeceğinden korkuyor. Ancak bu durumun ruh sağlığı ve iş refahı üzerinde gerçek bir etkisi olacak" ifadelerini kullandı.