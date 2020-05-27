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Evden çalışan herkesi ilgilendiriyor! Çok önemli uyarı

AA |  27 Mayıs 2020 Çarşamba - 10:58 | Son Güncelleme : 27 05 2020 - 11:05

Evden çalışan herkesi ilgilendiriyor. Çok önemli uyarı geldi. İHÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Gümrükçüoğlu, "Pandemi sonrası yeni normal dönemde ve daha sonrasında da home-office çalışmaya kanaatimizce sıkça başvurulacağından, konuya ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesini gerektiren durumların ve yargı alanını uzun yıllar meşgul edeceğini düşündüğümüz problemlerin değerlendirilmesi lazım" dedi.


Çok önemli bir uyarı geldi. Evden çalışan herkes için geçerli. İşverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükleri evden çalışma ile de devam edeceğinden alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi gerektiği belirtildi.
 
İHÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Gümrükçüoğlu, "İşverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükleri bu dönemde de devam edeceğinden, bu çerçevede alınması gereken tedbirlerin de ayrıca belirlenmesi gerekecektir" diye konuştu.
 
Doç. Dr. Yeliz Gümrükçüoğlu, "Çalışanların iş yeri dışından erişim sağladıkları veri tabanlarında diğer çalışanların, müşteri veya üçüncü kişilerin kişisel verileri yer alabilmektedir. Bunların güvenliğinin temininden işveren sorumludur" açıklamasını yaptı.

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