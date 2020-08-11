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Evde sağlık hizmetleri ekiplerinden en çok "heyet raporu" talep edildi

AA |  11 Ağustos 2020 Salı - 13:24 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 13:25

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında da kesintisiz görev yapan evde sağlık hizmetleri ekipleri, 7 gün 24 saat hastaların taleplerini karşılamaya çalışıyor.


Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık İl  Koordinatörü Uzman Doktor Huriye Ünal, AA muhabirine il genelinde yürütülen evde  sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.
 
Hastanelere ulaşım sağlayamayan tüm hastalara evde sağlık hizmeti  verildiğini vurgulayan Ünal, hastalara sonda değişimi, yara pansumanı ve ilaç  tedavilerinde destek sağlanıldığını söyledi.
 
Ünal, hastalara rutin kullandıkları raporlu ilaçların yenilenmesi  konusunda da hizmet verildiğini ifade ederek, "Hastalara, ayrıca evde  gerçekleştirebileceğimiz muayenelerini yapıyor, kan tahlillerinin tetkikleri gibi  rutin işlemleri konusunda da yardımcı oluyoruz." dedi.
 
Koronavirüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu  dönemde de 65 yaş üzeri vatadaşların sağlık hizmetlerinden mahrum  bırakılmadığının altını çizen Ünal, şunları kaydetti:
"65 yaş üstü vatandaşlarımızın tedavi işlemlerini üstlendik. İlaç  raporlarımız, otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından yenilendi. Elinde  ilaç raporu olmayanların da ilaçlarını yeniledik, sondalarının değişimini yaptık.  Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte 65 yaş üstüne MHRS sisteminin  açılmasından sonra hizmetleri geriye aldık. Bu hastalarımıza hastanelerden MHRS  sistemi randevu alarak hastaneye başvurmalarını rica ediyoruz."
 
Yatağa bağımlı hastalara hastanelere nakil hizmeti başladı
Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde kendilerine çok sayıda  talep geldiğini belirten Doktor Huriye Ünal, bu taleplerden bazılarını şöyle  sıraladı:
"Bazı yanlış başvurular oldu. Dezenfektan, ev temizliği ve maske talep  ettiler. Bu hizmetleri veremedik. Bu hizmetleri valilikler çatısı altında VEFA  grubu sağladı. Normalleşme sürecimizle birlikte verdiğimiz hizmet kapsamında ise  en çok heyet ve engelli raporları talepleri geldi. İlaç raporlarını veriyoruz ama  heyet ve engelli raporlarını biz veremiyoruz. Çünkü bunlar için birkaç doktor  grubunun aynı anda görüp ortak bir karar vermesi gerekiyor. Bunun için  hastalarımızın hastaneye başvurması gerekli. Bizi en çok zor durumda bırakan  heyet raporları oluyor, onları biz evde veremiyoruz."
 
Evde sağlık hizmetleri kapsamında, ilaç raporları, yara pansumanları  ve sonda değişimi hizmetlerinin yapıldığını anlatan Ünal, şu bilgileri verdi:
"Haziran ayı itibarıyla evde sağlık hastaları hastanede görüntüleme  randevuları varsa veya poliklinik randevuları varsa bize birkaç gün ya da bir  hafta önceden haber vermeleri suretiyle hastalarımızı hastanelere randevu  saatlerinde götürmeye çalışıyoruz. Bu çok yeni bir hizmet daha iki ay oldu. Hasta  yatağa tam bağımlıysa hiç hareket edemiyorsa solunum cihazına bağlıysa midesinden  beslenen hastalar bizim daha önceliğimiz arasında yer alıyor. Evde sağlık  hizmetlerinin altında nakil ambulanslarımız mevcut hastane nakilleri bunlarla  sağlanıyor."
 
Günde ortalama 250 çağrı geliyor
Ünal, çağrı merkezinde görevli tüm çalışanların sağlık çalışanı  olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"24 saat hizmet veriyoruz. Hastanelerimizde de nöbetçi ekip olarak, 24  saat hizmet veriyor. Nöbetçi ekip gerekli durumlarda hizmet vermeye devam edecek.  Günde ortalama 250 çağrı geliyor. Merkezde, 8 kişi olarak hizmet veriyoruz.   Ankara genelinde Ağız ve Diş Sağlığı merkezleri de dahil 45 ekibimiz var. Bu  şekilde hizmet veriyoruz."
 

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