Evde erkek saçı nasıl kesilir? Makine ile saç kesimi nasıl yapılır? Erkek saç kesiminin püf noktaları

Corona virüs nedeniyle tüm berberler ve kuaförlerin kapalı olması aynı zamanda sokağa çıkma yasağının da bulunması nedeniyle çoğu erkek saç kesimi evde kendi yapıyor. Evde saç kesimi ise oldukça dikkat isteyen ve bazı kuralları olan bir işlemdir. Peki, Erkekler için evde saç nasıl kesilir? Makine ile saç kesimi nasıl yapılır? İşte erkek saç kesiminin püf noktaları

Corona virüs önlemleri nedeniyle erkekler rutin bakımları için berberlere gidemiyor. Bu süreçte bakımlarını aksatmak istemeyen bir çok erkek de evde saç kesimi ile ilgili püf noktalarını araştırıyor. Saç kesimi aslında ustalık isteyen işlerden biridir. Berberlere ve kuaförlere ulaşamadığımız bu dönemde evde saç kesimi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, erkekler için evde saç nasıl kesilir? Makine ile saç kesimi nasıl yapılır? İşte erkek saç kesiminin püf noktaları ve dikkat etmeniz gerekenler…

MAKİNE İLE SAÇ KESİMİ NASIL YAPILIR?

Elektrikli saç kesme makineleri günümüzde hem erkek hem de bayan saç kesiminde “tarak üstü makas” tekniğiyle, aynı etkiyi vermek amacıyla ayrıca kısa saç kesimlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Genel olarak erkeklerde yaz tıraşı olarak uygulanıyor. Bu makinelerin, keskin uçlu dişleri bulunan ikişer bıçağı vardır. Bir bıçak sabit dururken diğer bıçak üzerinde hareket etmektedir. Motorlu ve hareketli bıçağın yaptığı iş, aynı anda birkaç makasın birden kullanılmasına benzemektedir. Saç kesme makineleri, tarak üstü makine tekniği olarak da kullanılır. Elektrikli saç kesme makinesinin ucuna takılan, numaralandırılmış kesme taraklarının yardımıyla kısa saç tıraşı gerçekleştirilir. Elektrikli saç kesme makinesi ile yapılan saç kesimi; tarak ve makas kullanılarak yapılan saç tıraşına göre, uygulaması ve öğrenilmesi kolay olan bir yöntemdir. Çünkü makine saçın istenilen uzunlukta kesilmesini sağlar. Saç kesme makinesinin ucuna takılan kesme taraklarının numaraları büyüdükçe saç uzunluğu artar.

Elektrikli saç kesme makinelerinin bazı marka ve modellerinde kesme taraklarının numaraları 1’den 12’ye kadar çıkmaktadır. Ancak 3 numaradan büyük kesme tarakları ile yapılan saç tıraşı başarılı olmadığından tarak ve makasla düzeltme yapmak gerekmektedir. Pratikte bu uygulamaları her gün yapan berberler ise 5 numaradan daha uzun kesimlerde elektrikli saç kesme makinesi kullanmadıklarını söylemektedirler.

Kesme tarakları saçın eşit uzunlukta ve milimetrik kesilmesini sağlar. Enseden yukarı doğru tarak numaraları büyüterek geçişli kesim yapma olanağını da sağlar. Bu yöntem makasla yapılan tıraşa göre daha kısa sürede yapılır. Saçlı deride kesik oluşturma riski diğer yöntemlere göre çok azdır. Önemli olan saç kesme makinesinin ustalıkla kullanımıdır. Makine düz ve ters tutularak iki türlü kullanılmaktadır. Makinenin basıncını ayarlamak önemlidir. Tıraş yapılan bölümde cilt gergin olmalıdır. Aksi halde makine dişleri cildi kesebilir. Makine ile mutlaka kılların çıkış yönüne ters yönde tıraş yapılır.

0,1 ve 2 numara saç tıraşlarının normal makas kesimiyle yapılması mümkün değildir. Mutlaka saç kesme makinesi kullanılmalıdır. 2’den büyük kesimler ise hem makineyle hem de makasla yapılabilir. Ancak parmak arası yerine tarak üstü kesim tekniği kullanılmalıdır.

Milimetrik makine kesimleri şöyle açıklayabiliriz:

0 Numara Saç Tıraşı: Ustura ile saçın kazınmasından farklı olarak, dokunulduğunda saçlı derideki saç uçları hafifçe hissedilir. Makineyle 0 numara tıraş yapılmadan önce saçlar önceden ıslatılmalıdır. Bu kesim jilet hassasiyeti olan kişiler için usturalı kesim yerine tercih edilir.

1 numara saç tıraşı: Makinenin 1 numaralı tarağıyla yapılan 1 mm uzunluğundaki saç tıraşıdır. Bu uzunluktaki saç tıraşında parmak arası ya da tarak üstü kesim teknikleri uygulanamaz. Saç 0 numaraya göre biraz daha fazla hissedilir.

2 numara saç tıraşı: Makinenin 2 numaralı tarağıyla yapılan 2 mm uzunluğundaki saç tıraşıdır. Bu uzunluktaki saç tıraşında da parmak arası ya da tarak üstü kesim teknikleri uygulanamaz. Makine ile kesimi uygundur.

3 numara saç tıraşı: Makinenin 3 numaralı tarağıyla yapılan 3 mm uzunluğundaki saç tıraşıdır. Asker tıraşı olarak da bilinir. Bu kesim hem makineyle hem de tarak üstü makas tekniğiyle yapılabilir. Ancak tarak üstü makas tekniği makine kadar düzgün ve her yanı eşit bir görünüm sağlamaz. 0, 1, 2 numaralarda olduğu gibi bu uzunluktaki saç da tarakla taranamayacak kadar kısadır.

4 numara saç tıraşı: Makinenin 4 numaralı tarağıyla yapılan 4 mm uzunluğundaki saç tıraşıdır. En başarılı uygulama makine ile yapılır. Saç taranamayacak kadar kısadır ancak jöleyle şekillendirilebilir.

5 numara saç tıraşı: Makinenin 5 numaralı tarağıyla yapılan 5 mm uzunluğundaki saç tıraşıdır. Diğer numaralara göre saç daha uzundur. Uygulamanın tarak üstü makas tekniğinden ziyade yine makineyle yapılması daha başarılı sonuç verir. Bu uzunluktaki saç da jöleyle şekillendirilebilir. 5 numaradan daha uzun saç kesimleri için parmak arası kesim tekniği uygulanması uygundur.

ERKEK SAÇI NASIL KESİLİR?

Tıraşa başlamadan önce öncelikle hangi uzunlukta saç tıraşı istediğinizi belirleyerek elektrikli saç kesme makinesinin uygun kesme tarağını belirleyin. Saç kesiminden önce mutlaka saç yıkanmalı ve kurutulmalıdır.

Saç kesimine başlamak için öncelikle omzunuza havlu yerleştirin. Ardından boyun bandı ve kesim önlüğüne benzeyen bir örtü takın. Önce saç derinize uygulamayı etkileyecek durumlara karşı (yara, ben, et beni, siğil vs.) kontrol edin.

Kesime genellikle enseden başlansa da aslında bununla ilgili kesin bir kural yoktur. Çoğu erkek berberde tıraş ve kesim hakkında az çok fikir sahibidir ve uygulamaya enseden başlanabilir. Kesim sırasında mutlaka makine dişlileri sürekli temizlenerek keskinliliğinin devamı sağlayın. Makineli kesim sona erdiğinde gerekiyorsa ustura ya da ense makinesiyle kulak arkaları, ense ve favorileri düzeltin. Varsa kulaklardaki ve kulak çevresindeki kıllar yakılarak temizlenir. Kesim tamamlanınca ense ve yüzdeki kılları pudralı fırça ile temizleyin. Saçınızı durulayarak kalan kıllardan arındırın.

SAÇ TIRAŞINDA BUNLARI MUTLAKA DİKKAT EDİN

- Saç tıraşına başlamadan önce ense, alın ve tepede olabilecek saç dönükleri mutlaka kontrol edilmelidir. Saç dönüklerinin tüm saçla eşit uzunlukta olması için mutlaka dönüklerin ters yönünde tıraş yapılmalıdır.

- Saçlı deride olabilecek yara, sivilce, ben, et beni, siğil gibi oluşumlar mutlaka kontrol edilmelidir.

- Şarjlı makine kullanılıyorsa şarjının tamam olup olmadığı kontrol edilmelidir.

- Elektrikli olan makineler kullanım sırasında kesinlikle suyla temas ettirilmemelidir.

- Saç kesildikten sonra mutlaka doğal sınır çerçevesinde kenar kesimi yapılmalıdır.

- İstediğiniz uzunluğu belirleyin ve ona uygun kesme tarağı seçin.

- Kesim sırasında sorun yaşamamak için kesme tarağı makinenin ucuna düzgün takılmalıdır.

- Tahrişe neden olmamak için makine aynı yere gereğinden fazla sürülmemelidir.

- Tıraşın kolay ve sorunsuz olması için kırık ve dişleri eksik kesme tarakları kullanılmamalıdır.

- Yüzdeki kılların yakılması işleminde ateşin deriye temas etmemesine dikkat edilmelidir.