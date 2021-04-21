Evde kendi olanaklarıyla bitki yetiştirmek isteyenlere 5 öneri

Pandeminin dünya genelinde yalnızca çiçek değil, sebze-meyve yetiştiriciliğine ve evde tarıma da ilgiyi artırdığını söyleyen Tarım Danışmanı Harun Karakuş, “Evde bitki yetiştirmek yemek pişirmenin bile önüne geçti. Amerika ve Kanada’da her 2 kişiden birinin evinde en az bir tür meyve ya da sebze yetiştirdiği belirlendi” dedi. Karakuş, evde bitki yetiştirmek isteyenlere, ‘doğru toprağı seçin, gerekli koşulları yaratın, sabırlı olun’ gibi 5 öneri sıraladı.

Evde ya da işyerinde çiçek, bitki hatta küçük sebze ve meyveler yetiştirmek, bakımlarını yapmak pandemi süreciyle birlikte son zamanların en dinlendirici uğraşları arasında yer alıyor. Bacteco’nun Tarım Danışmanı Harun Karakuş, pandeminin stresinden uzaklaşmak, evde ya da ofiste kalınan zamanda keyifli bir hobiyle vakit geçirmek isteyenlerin sayısının ise her geçen gün artış gösterdiğini dile getirdi.

Çiçeklerin ve diğer farklı bitkilerin solması, hayat sürelerinin kısa olması, canlılıkları ve parlaklarıyla ilgili sorunlar, bu dinlendirici ve keyifli uğraşın önde gelen sorunları olduğuna dikkat çeken Karakuş, evde bitki yetiştireceklere önemli ipuçları verdi.

PANDEMİYLE EVDE DAHA FAZLA BİTKİ YETİŞTİRİLİYOR

Pandeminin yalnız çiçek değil, sebze-meyve yetiştiriciliğine ve evde tarıma da ilgiyi artırdığını söyleyen Karakuş, “Aynı yönelim dünyada da var. Geçtiğimiz yıl İngiltere ’de yapılan bir araştırmaya göre, pandemi döneminde televizyon seyretmenin ardından evde yapılan ikinci en popüler aktivite, bitki yetiştirmek ve evde tarım yapmak olarak öne çıkıyor. Bitkilerin yemek pişirmenin bile önüne geçtiği görülürken, Amerika ve Kanada ’da yürütülen bir başka araştırma, her 2 kişiden birinin yani ankete katılanların yüzde 51’inin pandemi döneminde evinde en az bir tür meyve ya da sebze yetiştirdiğini gösteriyor. Bu kişilerin yüzde 17,4’ü pandemiyle evde ilk kez sebze ya da meyve yetiştirmeye başladığını söylüyor” ifadelerini kullandı.

EVİNDE TARIM YAPMAK İSTEYENLERE 5 ÖNERİ

Harun Karakuş, evinde veya işyerinde minik bir bahçe düşleyenlerin yanı sıra, balkonunda organik meyve veya sebze yetiştirmek ya da evde tarım yapmak isteyenlere şu önerilerde bulundu:

"Yetiştirmek istediğiniz bitkiyle ilgili ayrıntılı bilgi edinin. Eğer toprak ve bitki yetiştiriciliğiyle ilgili deneyiminiz yoksa, öncelikle bitkileri ya da yetiştireceğiniz sebze ve meyveleri tanıyın. Çünkü her bitkinin, sebzenin ve meyvenin kendine özgü iklim, toprak ve yetiştiricilik özellikleri var.

"Gerekli koşulları yaratın. Yetiştirilecek bitki, meyve ya da sebze için gerekli ortam ve koşulların sağlanması önemlidir. Kökleri ve yaprakları için uygun ışığın sağlanması, mekanın düzenlenmesi, uygun büyüklükte saksı ya da alan kullanımı, güneşi çok sevmeyen bitkiler yetiştirilecekse şemsiye ya da tente kullanılması, toprağın nemli kalmasının sağlanması gibi noktalar, öncelikle dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.

“Doğru toprağı seçin. Yetiştirmek istediğiniz bitki için toprak verimli, fazla suyun tahliye edilmesi için iyi drene edilmiş ve besin elementleri bakımından zengin olmalıdır. Uygun toprağı, bahçe ürünleri satan mağazalardan kolayca temin edebilirsiniz.

“Sabırlı olun, yer yaşta zevkle yapabileceğiniz bu rahatlatıcı hobiye, yetiştirmek istediğiniz bitki, sebze ya da meyvelere zaman ayırın, sabırlı olun. Büyümelerinin her aşamasını gözlemlemek ve ortam koşullarının devamlılığını sağlamak oldukça önemlidir.

“Bitkilerin hayat süresini uzatan formüller kullanın. Bakım setleri ve ürünleri, bitki yetiştirirken yaşadığınız sorunlara birkaç günde ve gözle görülür çözümler sunar. Formüllerinde bulunan maddeler ve vitaminler sayesinde, bitkilerin besin ihtiyacının tamamını karşılar. Bitkilerin hayat süresinin uzamasını, yapraklarının daha yeşil ve sağlıklı olmasını, canlılık ve parlaklarının artmasını sağlarken, aynı zamanda zararlı böceklerin de bitkinlerden uzak durmasına yardımcı olur."