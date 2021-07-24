Evde Kal uyarısına Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

Sabah saatlerinde milyonlarca kişinin telefonuna yapılan Evde Kal Türkiye Uyarısı ile ilgili Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

Milyonlarca telefon kullanıcısının telefonuna sabah saatlerinde gönderilen 'Evde Kal Türkiye' uyarısı pek çok kişide şaşkınlık yaratmıştı. Kaynağı belli olmayan uyarı ile ilgili Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

NTV'nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada telefonlara gönderilen uyarının Bakanlıkla ilgisi olmadığı, bir GSM şirketinden gönderildiği belirtildi.

EVDE KAL UYARISI NEDİR?

Milyonlarca kişiye gönderilen Test Alert Notification Evde Kal Türkiye uyarısı gündem olmuştu. Evde kal Türkiye uyarısıyla karşılaşan pek çok kişi yüksek sesle verilen uyarıya hem şaşırdı hem de virüs tedirginliği yaşadı. Sosyal farkındalık için uygulanan Evde kal Türkiye uyarısı ile ilgili sosyal medyada pek çok yorum yapılmış, mesajın kaynağı anlaşılamamıştı.