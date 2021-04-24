Evde hayvan besleyenler dikkat! Artık zorunlu oldu

Evcil hayvanları sokağa terk edilmekten kurtaracak mikroçip uygulaması zorunlu hale geldi. Hayvanseverlerin köpekleri için bu yıl sonu, kedileri için ise 2022 yılı sonuna kadar süreleri bulunuyor.

Evde bakılan hayvanları kayıt altına alacak mikroçip uygulaması başladı. Evcil hayvanlar, mikroçip sayesinde sahibinin kimlik ve adres bilgileriyle eşleştiriliyor.

Evcil hayvanların vücuduna enjekte edilecek mikroçip sayesinde sahibinin kimlik bilgilerine kolayca ulaşılabilecek, bu uygulamayı yapmayan hayvan sahiplerine para cezası uygulanacak. Veteriner Hekim Erhan Gökdağ, uygulamanın nasıl olacağını anlattı.

"İçinde radyo frekans yayan bir cihaz. Basit bir şekilde enjeksiyon tarzında, yani bir operasyon değil. Normal aşı uygulamasından hiçbir farkı yok aslında. Hayvanın ya sırt bölgesine ya da boynun sol bölgesine, tercihen kulağa yakın bölgeye uygulanıyor."

Çip taktırmayan hayvan sahiplerine 10 bin lira ceza

Gökdağ, uygulamanın önemini ise "Bir, hastalıkları ve aşılarının takibi açısından büyük bir öneme sahip. İkinci önemli konu, sahipsiz sokak hayvanlarının sayısının azaltılmasına yönelik bir çalışma bu aslında" sözleriyle anlattı.

Evde bakılan köpekler için bu yılın, kediler için de 2022 sonuna kadar süre bulunuyor.

Çip taktırmayan hayvan sahiplerine ise 10 bin lira para cezası uygulanacak. (TRT Haber)