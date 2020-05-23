Evde bayram namazı nasıl kılınır? Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır? Bayram namazında hangi dualar okunur...

Bayram namazı evde kılınır mı? Ramazan Bayramı'nda corona virüs tedbirleri nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılınmayacak. Şimdi herkes evde bayramı namazı kılınır mı? diye soruyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir" dedi. Evde aile bireylerinin küçük bir cemaat oluşturabileceği de belirtiliyor. Evde bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? Bayram namazından hangi dualar okunur? İl il bayram namazı saatleri...

Müslüman âleminin büyük heyecanla beklediği gün geldi. Ramazan Bayramı'na ulaştık. Corona virüs nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılınmayacağı için herkes bayram namazını nasıl kılacağız diye soruyor.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle bayram namazının camilerde kılınamayacağını belirterek, "Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir" dedi. Erbaş'ın açıklamaların ardından bayram namazı saatleri ve bayram namazının nasıl kılındığı merak konusu oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramının geldiğini belirterek bayramların müminler için sevincin, coşkunun, muhabbetin en yoğun yaşandığı zamanlar olduğunu belirten Erbaş, şunları ifade etti:

"Şüphesiz bu heyecanın başlangıç vakti de bayram namazıdır. Ancak hepimizin bildiği gibi bir salgın sebebiyle zor ve çok hassas zamanlardan geçmekteyiz. Bu sebeple üzülerek ifade etmeliyim ki; camilerimizde bayram namazı kılamayacağız. Çünkü yüce dinimiz İslam 'a göre insan hayatı ve sağlığı her şeyden daha önemli ve daha önceliklidir. Ancak camilerimizden uzak kalmanın hüznünü bir nebze azaltmak maksadıyla, bayramın ilk gününde her ilimizin kendi bayram namazı vaktinde, minarelerimizden bayram günlerinin şiârından olan tekbirler yükselecektir. Bayramın gerçek manasını anlamaya, yüreklerimizi aynı duyguda buluşturmaya ve beraberce daha güzel bir hayat inşa etmeye dair Ankara 'da bayram hutbesi irad edeceğim inşallah. Dolayısıyla mevcut şartlarda bayram coşkusunu en güzel şekilde yaşayabilmek için evlerimizde aile fertlerimiz ve özellikle çocuklarımızla beraber tıpkı önceki bayramlarda olduğu gibi tüm hazırlıklarımızı yapalım. Sabah namazının ardından güneşin yükseldiği bayram namazı vaktine kadar heyecanla, dualarla, zikirlerle bekleyelim. Minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek bayram sevincine ve coşkusuna katılalım.

Diyanet TV'nin ve birçok televizyon kanalının sabah 6'dan itibaren canlı yayınlayacağı bayram hutbesini dinleyelim. Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir. Böylece bayram namazı vaktinin bereketinden ve bayramın güzelliğinden ailemizle beraber en iyi şekilde istifade edelim. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyor, bu bayramın hüzünlü gönüllerin sevince dönüşmesine vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam Ramazan Bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde niyet edilir. Evde imam yerine namazı kim kıldırıyor ise ona göre niyet tamamlanır.

İmam, “Allâhü ekber” diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden “Sübhâneke” duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, “Allâhü ekber” diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde “Allâhü ekber” diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere “Allâhü ekber” diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa “sübhanellâhi'l-azîm” diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler.

İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, “Fatiha” ve “zamm-ı sûre”yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, “Allâhü ekber” diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde “Allâhü ekber” diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır.

Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa “sübhânellahi'l-azîm” diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde “Allâhü ekber” diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. “Tahiyyât”, “Salli” “Bârik”, “Rabbenâ âtinâ” ve “Rabbena'ğfirlî” duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namaz bitirilir.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Antalya, Bursa, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden İstanbul, Ankara, İzmir Kocaeli bayram namazı saati ve diğer tüm illerin bayram namazı saatleri yayınlandı. Peki, İstanbul'da bayram namazı saati kaçta kılınacak? İşte 24 Mayıs 2020 İstanbul bayram namazı vakti saati ve il il bayram namazı saatleri!

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ : 06:00

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:13

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:26

BURSA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:15

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:15

ADANA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:57

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:06

ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:42

GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:48

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:10

MERSİN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:00

DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:35

HATAY BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:55

MANİSA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:25

KAYSERİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:52

SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:43

BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:21

KAHRAMANMARAŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:49

VAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:21

AYDIN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:25

TEKİRDAĞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:19

DENİZLİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:20

SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:08

MUĞLA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:24

ESKİŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:10

MARDİN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:34

TRABZON BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:30

MALATYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:42

ERZURUM BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:27

ORDU BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:38

AFYONKARAHİSAR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:12

SİVAS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:44

ADIYAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:43