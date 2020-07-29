Evde bayram namazı kılınır mı? Camilerde bayram namazı kılınacak mı? (Kurban bayramı namazı)

Kurban Bayramı’na sayılı gün kala, vatandaşlar evde bayram namazı kılınır mı, bayram namazı camilerde kılınacak mı, sorusuna cevap arıyor. Ramazan Bayramı'nda corona virüs tedbirleri nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılınmamıştı. 1 Haziran itibariyle normalleşme adımlarının atılması, Ayasofya’da ilk Cuma namazının kılınması vatandaşların camilerde bayram namazı kılıp, kılınmayacağını merak etmesine neden oldu. İşte Kurban Bayramı namazı hakkında merak edilenler…

Müslüman âleminin ikinci bayramı Kurban Bayramı heyecanı sürüyor. Ramazan Bayramı namazının corona virüs nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılınamaması, Kurban Bayramı’na az bir süre kala vatandaşın konuyu araştırmasına neden oldu. Peki, Evde bayram namazı kılınır mı? Camilerde bayram namazı kılınacak mı? İşte Kurban Bayramı namazı detayları….

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 01 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İslam’ın şiarlarından sayılan Cuma namazı, cemaatle camide veya açık alanda kılınması gereken temel bir ibadettir. Bu namazın, özel hanelerde kılınması caiz değildir. Evlerde kılınan bir namaz Cuma namazı olarak geçerlilik kazanmaz. Cuma namazı da dâhil olmak üzere cemaatle kılınan namazlarda imam ile ona uyanların hakikaten veya hükmen aynı mekânda bulunması şart olduğundan televizyon, internet vb araçlarla yayınlanan namazlara başka yerlerden uyulması da caiz değildir. Bu sebeple imamın namaz kıldırdığı mekânın hakikaten ya da hükmen dışında olan başka bir mahalde bulunan bir kimsenin o imama uyarak namaz kılması durumunda bu namaz geçerli olmaz."

Bayram namazı, Cuma Namazı gibi cemaatle kılınması gereken namazlardandır. Diyanet işleri Başkanlığı da "Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vacip bir namaz olup cemaat ile birlikte kılınmaktadır." şeklinde hüküm vermiştir.

BAYRAM NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı ile ilgili kısıtlamaların gündemde olmadığını söylemişti. Diyanet İşleri Başkanlığı da, bayram namazı ile ilgili açıklamada bulunmadı. Camilerde vakit namazları ve Cuma namazları sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılınıyor. Bayram namazının da camilerde cemaatle kılınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram namazı ile ilgili şu öneride bulundu;

1. Abdest, namazdan hemen öncesine bırakılmamalı, cami şadırvanında alınmamalıdır. Abdest evde alınmalıdır. Aksi takdirde sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.

2. Bayram ve Cuma namazına herkes kendi seccadesi ile gitmelidir. Secde sırasında halı veya seccadelere virüs bulaşması kolayca mümkündür. Virüs dış ortamda bir süre canlı kalmakta, başkasına bulaşabilmektedir. Bu yüzden kendi seccadenizi kullanmanızda ısrar ediyoruz

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam Ramazan Bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde niyet edilir. Evde imam yerine namazı kim kıldırıyor ise ona göre niyet tamamlanır.

İmam, “Allâhü ekber” diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden “Sübhâneke” duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, “Allâhü ekber” diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde “Allâhü ekber” diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere “Allâhü ekber” diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa “sübhanellâhi'l-azîm” diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler.

İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, “Fatiha” ve “zamm-ı sûre”yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, “Allâhü ekber” diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde “Allâhü ekber” diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır

Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa “sübhânellahi'l-azîm” diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde “Allâhü ekber” diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. “Tahiyyât”, “Salli” “Bârik”, “Rabbenâ âtinâ” ve “Rabbena'ğfirlî” duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namaz bitirilir.