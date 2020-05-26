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Evde Bayram Konserleri saat kaçta, hangi kanalda? Mazhar Alanson konseri saat kaçta? (26 Mayıs 2020)

26 Mayıs 2020 Salı - 13:26 | Son Güncelleme : 26 05 2020 - 13:45

Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği konserler serisi "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile Ramazan Bayramı'nın son gününde de devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerindeki 8 farklı tarihi mekanda düzenlenen konser serisinde bugün Mazhar Alanson konseri ekranlara gelecek. Peki, Evde Bayram Konserleri saat kaçta, hangi kanalda? Mazhar Alanson konseri saat kaçta? Mazhar Alanson konseri nerede yapılacak? İşte Mazhar Alanson konserinin saati ve kanalı...


Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği “Evde Bayram Konserleri” serisi Ramazan Bayramı'nın  son gününde de devam ediyor. 8 farklı tarihi mekanda gerçekleştirilen konserler dizisinde bugün Mazhar Alanson ekranlarda olacak. Peki, Evde Bayram Konserleri saat kaçta, hangi kanalda? Mazhar Alanson konseri saat kaçta? İşte Mazhar Alanson Can konseri saati ve kanalı...
 
MAZHAR ALANSON KONSERİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
 
Cumhurbaşkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 Tepeden 7 Kıtaya" projesiyle İstanbul'dan başlattığı konserler dizisi son konser programıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği “Evde Bayram Konserleri” kapsamında bu kez Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Mazhar Alanson olacak. Mazhar Alanson şarkıları İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden tüm Türkiye'ye sevilen parçalarıyla müzik ziyafeti verecek. Mazhar Alanson konseri, bu akşam saat: 20.00'de ATV’den yayınlanacak. 

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