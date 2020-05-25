Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği “Evde Bayram Konserleri” serisi Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor. 8 farklı tarihi mekanda gerçekleştirilen konserler dizisinde bugün Fettah Can ekranlarda olacak. Peki, Evde Bayram Konserleri saat kaçta, hangi kanalda? Fettah Can konseri saat kaçta? İşte Fettah Can konseri satti ve kanalı...
Cumhurbaşkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 Tepeden 7 Kıtaya" projesiyle İstanbul'dan başlattığı konserler dizisini, Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin birbirinden değerli tarihi noktalarına taşıyor.
EVDE BAYRAM KONSERLERİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde, Evde Bayram Konserleri'nin yedincisi Fettah Can konseri ile devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği “Evde Bayram Konserleri” kapsamında yer alan Fettah Can konseri, bu akşam Kanal D’de yayınlanacak. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde gerçekleşen konser, saat 22.30’da ekrana gelecek. Fettah Can, sevilen parçalarıyla müzik ziyafeti verecek.