Evde baklava nasıl yapılır? Hazır yufka kullanarak yapılan baklavanın tarifi ve malzemeleri…

Şerbetli tatlılar arasında en çok tercih edilen baklavalar bu yıl da Ramazan Bayramı sofralarını süsleyecek. Ceviz, fıstık, fındık kullanılarak yapılan baklavalar için araştırmalar başladı. Peki evde baklava nasıl yapılır? Evde baklama tarifi, yapılışı ve malzemeleri…

Ramazan Bayramı korona gölgesinde olsa da bayram hazırlıkları başladı. Eskisi gibi kalabalık sofraların olmayacağı bu bayramda tatlı tercihini baklavadan yana kullananlar arama motorları üzerinden evde baklama tarifini sorguluyor. Hazır yufkadan yapılacak kolay baklava tarifini sizler için derledik. Yufka, tereyağı, ceviz, şeker ve su malzemelerini kullanarak pratik ve lezzetli bir baklava yapabilirsiniz.

HAZIR YUFKADAN BAKLAVA MALZEMELERİ ve TARİFİ

Malzemeler:

1 paket baklavalık yufka

250 gr eritilmiş tereyağ

1,5 su bardağı öğütülmüş ceviz (1 1/2 cup)

Şerbeti:

5 su bardağı şeker (5 cup)

5 su bardağı su (5 cup)

1/4 limon kabuğu ile

HAZIR YUFKADAN BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Tereyağımızı köpük köpük oluncaya kadar eritiyoruz. Kararmamasına dikkat etmeliyiz. Elimize eldiven giyip, tepsinin her yerini iyice yağlıyoruz. Baklavalık yufkaları sayı olarak tam iki eşit parçaya ayırıyoruz. Bir adet baklavalık yufka alıp üzerine elimizle kuru yer kalmayacak şekilde tereyağı sürüyoruz. Üzerine ikinci yufkayı koyup onun üzerinede tereyağı sürüyoruz. Yufkaların yarısını tamamlayıncaya kadar işlemi tekrar ediyoruz.

Adet olarak tam yarısının aralarına tereyağı sürüp üst üste koyduğumuz baklava yufkalarının üzerine boşluk kalmayacak şekilde ceviz içini yayıyoruz.

Yufkaların kalan kısmının aralarına tereyağ sürerek işlemi tekrar ediyoruz. Kalan tereyağı en üste iyice sürüyoruz ki baklavamız nar gibi kızarabilsin. Yufkalar bitince baklavamızı arzu ettiğimiz şekilde kesiyoruz.

Dilimlediğimiz baklavamızı 200 derecede önceden ısıtılmış fırında nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz.

Öneri: Limonu şerbet kaynamaya başladıktan sonra kabuğu ile şerbetin içerisine atın. Biz baklavayı önce pişirip tamamen soğuttuktan sonra ılık şerbeti üzerine döktük. Şerbet sıcağa yakın ılık olmalı. Çok kaynar olur ise baklavanız hamurlaşacak çok ılık olursa da baklava şerbeti emmeyecek.

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