Evde bakım parası yatan iller Haziran 2020 – 6 Haziran evde bakım parası hangi illere yattı?

Evde bakım parası yatan iller Haziran ayının ilk haftasının geride bırakılmasına 1 gün kala, maaş alan vatandaşlar, evde bakım maaşının yatıp yatmadığını araştırıyor. Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere il il yatırılıyor. 6 Haziran evde bakım yatan illeri sorgulayan vatandaşlar arama motorlarına yönelerek, 6 Haziran evde bakım parası hangi illere yattı? 6 Haziran evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? sorularına cevap arıyor? İşte evde bakım parası yatan iller Haziran 2020 hakkında merak edilenler…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan bakım maaşını alan engelli yakınları, bakım aylığının yatıp yatmadığını merak ediyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Ziya Selçuk, "Evde bakım yardımından yararlananlar ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak" açıklamasını yaptı. Peki, evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? 6 Haziran evde bakım parası hangi illere yattı? Sorulana cevap aranıyor. SMS ile de sorgulanan evde bakım maaşı hakkında merak edilenler haberimiz derledik.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HAZİRAN SORGULAMA 2020

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşmak mümkün.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE (1 Haziran)

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılır. 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla henüz hiçbir ilde evde bakım paraları yatırılmadı, önümüzdeki günlerde yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI RAPORU UZATILDI

Evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin, rapor sürelerinin bitmesi durumunda mağduriyet yaşamaması için, mevcut raporların ikinci bir duyuruya kadar geçerli kabul edileceğini açıkladı. Türkiye’yi de etkileyen yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamak için alınan önlemlerin devam ettiğini vurgulayan Selçuk; “Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananlar süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda. Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla, raporları yenileme zorunluluğunu daha önce Haziran ayı başına kadar ertelediğimizi duyurmuştuk. 01.01.2020 tarihi ve sonrasında rapor süresi dolan engellilerimizi, ikinci bir duyuruya kadar rapor yenilemek amacıyla hastanelere yönlendirilmemeleri ve hizmetlerin mevcut raporları ile devam ettirilmesi kararı aldık” dedi.