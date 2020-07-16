Evde bakım parası yatan iller 16 Temmuz 2020! 32 ile yattı! 16 Temmuz evde bakım parası yatan iller hangileri, güncel liste?

16 Temmuz evde bakım parası yatan illerin listesi, evde bakım maaşı alan kişiler tarafından aranıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere il il yatırılan evde bakım maaşları merak edilen konular arasına girdi. 16 Temmuz 2020 evde bakım yatan illeri sorgulayan vatandaşlar arama motorlarından, evde bakım parası 16 Temmuz 2020 ödemeleri hangi illere yattı? Evde bakım parası yatan iller 16 Temmuz 2020 güncel listesi belli mi? sorularına yanıt arıyor. İşte 16 Temmuz evde bakım parası yatan iller listesi…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her evde bakım parası veriyor. Maaş alan engelli yakınları Temmuz ayı bakım paralarının yatıp yatmadığını, hangi ile yattığını merak ediyor. Evde bakım parası yatan iller güncel liste 16 Temmuz 2020 belli oldu mu? 16 Temmuz evde bakım parası yatan illerin listesi nasıl sorgulanır? Sorularını soruyor. SMS ile de Evde bakım maaşı sorgulanan 16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hakkında merak edilenler…

16 TEMMUZ EVDE YATAN İLLER NASIL SORGULANIR?

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 16 TEMMUZ 2020 GÜNCEL LİSTE

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılır. İşte Evde Bakım Parası Maaşı İller 16 Temmuz 2020 Listesi şöyle:

1- Hatay 2- Tokat 3- Bolu 4- Edirne 5- Diyarbakır 6- Kırklareli 7- İzmir 8- Karabük 9- Kayseri 10- Antalya 11- Zonguldak 12- Bilecik 13- Konya 14- Ankara 15- Denizli 16- Afyonkarahisar 17- İstanbul 18- Şanlıurfa 19- Uşak 20- Manisa 21- Ordu 22- Çanakkale 23- Mersin 24- Samsun 25- Bayburt 26- Siirt 27- Kars 28- Erzurum 29- Bursa 30- Balıkesir 31- Adana 32- Kırıkkale

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.