Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam!

3 koşula dikkat!

65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor: ‘Yaş’, ‘gelir’ ve ‘sosyal güvence’. Yani 65 yaş dolmuş olacak, sosyal güvence (maaş, nafaka gibi) bulunmayacak. Hanedeki kişi başına gelir ise 852 liranın altında olacak. Maaşlar; doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlara ayın 5’inde, 1-6 arası olanlara ayın 6’sında, 2-7 arasında olanlara ayın 7’sinde, 3-8 olanlara ayın 8’inde ve 4-9 arası olanlara da ayın 9’unda ödeniyor. Maaşları zamlı almayana fark bu ay içerisinde ödenecek.

Harçlıklar da yükseldi

Huzurevi, yetiştirme yurdu gibi sosyal hizmet kuruluşlarında kalanlara verilen harçlıklar da zamlandı. Harçlık yaşlılarda 261 liradan 280 liraya, 6-12 yaş arası engellilerde 104 liradan 111 liraya, 13-18 yaş arası engellilerde 156 liradan 167 liraya, 18 yaş üstü engellilerde 209 liradan 224 liraya çıktı.

Engelliye katkı

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara 2020’nin ikinci yarısında aylık 851 lira yardım yapıldı. Bu tutar ocak itibarıyla 913 liraya (üç aylık 2.739 lira) çıktı. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık yardım da 567 liradan 608 liraya yükseldi.

18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de aynı şekilde 567 liradan 608 liraya çıktı. Silikozis hastalığına yakalanandan meslekte kazanma kaybı yüzde 15-34 arasında olanlara 1.315 lira; yüzde 35-54 arasındakilere 1.504 lira; yüzde 55 ’in üzerinde olanlara ise 1. 675 lira ödenecek. Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin 852 liradan az olması gerekiyor.