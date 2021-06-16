Evde bakım maaşı yattı mı? İşte 16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller!

Haziran ayı evde bakım maaşları da hesaplara yatırılmaya başlandı. Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olanlara devlet tarafından belli şartlarda verilen evde bakım maaşı alacak iller belli oldu. 16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller sık sık araştırılan konuların başında geliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı hesaba yattı mı? 2021 evde bakım maaşı ne kadar? İşte Evde bakım maaşı yatan iller!

Yaşı veya hastalığı nedeniyle başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin bakımını üstlenenlere devlet her ay düzenli ödeme yapıyor. Hasta, yaşlı veya engelli kişinin akrabalarına yapılan evde bakım maaşı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. 16 Haziran tarihli evde bakım maaşı yatan iller belli oldu. Peki, Peki, Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı hesaba yattı mı? 2021 evde bakım maaşı ne kadar? İşte Evde bakım maaşı yatan iller!

Hasta ve yaşlılığından dolayı rapor alınıp bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, bakım aylığı ödeniyor. Bu ödemeler hasta, yaşlı veya engelli kişinin akrabalarına yapılıyor.

Bu maaş türünden faydalanan vatandaşlar, illerinde maaşın yatıp yatmadığını araştırıyor. 16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller belli oldu.

16 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

13- Düzce

16-Bilecik

30- Karabük

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, memur , sözleşmeli personel ve memur emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu.

2021 yılının ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.