Evde bakım maaşı yattı mı 9 Aralık 2020? Güncel liste bakım parası sorgulama…

Evde bakım parası yatan iller aralık ayının ilk haftasının geçmesiyle sorgulanmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç ailelere yapılan bakım maaşı ödemeleri her ay il il yatırılıyor. Peki, aralık ayı evde bakım parası yattı mı? 9 Aralık evde bakım parası yatan iller sorgulama…

Evde bakım parası yatan iller 9 Aralık 2020 listesi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere il il yatırılan evde bakım parasının hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Evde bakım yatan parası alan vatandaşlar arama motorlarına yönelerek evde bakım maaşı yatan iller 9 Aralık 2020 listesini sorguluyor. İşte merak edilenler…

EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?

Evde bakım yardımı her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

EVDE YATAN İLLERİ SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.