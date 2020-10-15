Evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası hangi illere yatırıldı? İşte 15 Ekim evde bakım parası yatan iller listesi!

Ekim ayı evde bakım parası yatan iller açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı pek çok ilde yatırıldı. Bakıma muhtaç engelliye ve ailesine yatırılan evde bakım maaşları T.C kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki, Evde bakım parası hangi illere yatırıldı? İşte 15 Ekim evde bakım parası yatan iller listesi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her ay bakıma muhtaç engelliye ve ailesine ödenen evde bakım maaşı ödemeleri 23 ilde yatırıldı. Peki, Evde bakım parası hangi illere yatırıldı? 15 Ekim evde bakım parası yatan iller listesi!

EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?

Her ayın 15'inde Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı 23 ilde yatırıldı. Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen bireylere yatırılan ekim ayı evde bakım parası T.C kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

İŞTE EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 30’u arası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Biz de sizler için en güncel listeyi paylaşıyoruz. Evde bakım parası 15 Ekim Perşembe günü itibarıyla 23 ilde yatırıldı.

2- Karabük

22- Çanakkale

EVDE BAKIM SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.