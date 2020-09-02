Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? 2 Eylül evde bakım maaşı hangi illere yattı? (TC No ile evde bakım maaşı SORGULAMA)

2 Eylül evde bakım parası yatan illerin listesi, evde bakım maaşı alan kişiler tarafından yoğun bir şekilde aranıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere il il yatırılan evde bakım merak ediliyor. 2 Eylül 2020 evde bakım yatan illeri sorgulayan vatandaşlar arama motorlarından, 2 Eylül evde bakım maaşı yatan iller belli mi? sorusuna yanıt arıyor.

Evde bakım parası Eylül 2020 listesi merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her evde bakım parası veriyor. Maaş alan engelli yakınları Eylül ayı bakım paralarının yatıp yatmadığını, hangi ile yattığını merak ediyor. Evde bakım parası yatan iller güncel liste 2 Eylül 2020 belli oldu mu? SMS ve TC kimlik no ile sorgulanabilen evde bakım maaşı Eylül 2020 listesi hakkında merak edilenler…

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER BELLİ OLDU MU?

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılır. Evde bakım parası maaşı İller henüz belli olmadı.

2 EYLÜL EVDE YATAN İLLER NASIL SORGULANIR?

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli olmak gerekiyor. Ayrıca raporda 'ağır engelli' bölümüne 'evet' yazılmış olması da aranan şart. Engel durumuna hastanelerdeki heyet karar veriyor. Bakım maaşı yaşlı, hasta ve muhtaç olan kimselere değil onlara bakan kimseler veriliyor. Başvuru 'Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.