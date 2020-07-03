Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar? Enflasyon oranına göre, evde bakım maaşı temmuz zammı 2020!

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, haziran ayı enflasyon oranlarını açıklanmasının ardından, evde bakım maaşı temmuz zammı 2020 ne kadar oldu, diye araştırıyor. TÜİK, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yüzde 1.13, ocak-haziran döneminde de yüzde 5.75 oranında arttığını açıkladı. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Zam sonrası, 2020 evde bakım maaşları ne kadar oldu?

Evde bakım aylığı ne kadar oldu 2020? Enflasyon oranına göre, evde bakım maaşı temmuz zammı 2020 ne kadar? sorusu yoğun bir şekilde araştırılıyordu. TÜİK, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yüzde 1.13, ocak-haziran döneminde de yüzde 5.75 oranında arttığını açıkladı. Buna göre, memur maaşları ile Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR'luların emekli aylıklarına da yüzde 5.75 oranında zam yapılacak. Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL'den 4 bin 230 TL'ye yükselecek. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı. 2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi. Enflasyon oranın açıklanmasıyla evde bakım parası 1.544.00 TL oldu.