Evde bakım maaşı nasıl alınır? Hasta ve yaşlıya evde bakana maaş!

Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olanlara devlet belli şartlarda destek sağlıyor. Bu yıl eş, çocuk ve akraba olmak üzere toplam 535 bin kişiye ödeme yapılacak. Ödenecek tutar son zamlarla birlikte 1.544 liraya çıktı. Peki, Evde bakım maaşı nasıl alınır? Evde bakım maaşı için nereye başvurulur? Evde bakım maaşı şartları ne? İşte evde bakım maaşı ile ilgili merak edilenler...

Hasta ve yaşlılığından dolayı rapor alınıp bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, bakım aylığı ödeniyor. Bu yıl eş, çocuk ve akraba olmak üzere toplam 535 bin kişiye ödeme yapılacak. Peki, Evde bakım maaşı nasıl alınır? Evde bakım maaşı için nereye başvurulur? Evde bakım maaşı şartları ne? İşte evde bakım maaşı ile ilgili merak edilenler...

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI!

Yaşı veya hastalığı nedeniyle başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin bakımını üstlenenlere devlet her ay düzenli ödeme yapıyor. Bu ödemeler hasta, yaşlı veya engelli kişinin akrabalarına yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıklamasına göre akraba sayılan kişiler şöyle sıralanıyor:

Üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşleri. Akraba yoksa yasal vasisi olması gerekiyor.

EN AZ 8 SAAT ŞARTI!

Rapor almadan önce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmalı. Başvuru 30 gün içinde sonuçlandırılır. Tüm bu süreçten sonra ödeme almaya hak kazananlara her ay 1.540 lira yatırılıyor. Evde bakım yardımı her ayın 15’i ile 31’i arası hesaplara geçiyor. Maaş için günde en az 8 saat bakımın yapılması gerekiyor.

EVDE BAKIM MAAŞINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bakım maaşı için bazı şartlar aranıyor. Bu şartların başında da gelir yer alıyor. Evde bakım parası almak için paranın ödeneceği kişiyle birlikte yaşayan hane halkının, tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Bu tutar 2020 yılı için kişi başı 1.402 lira ve her yıl asgari ücrete göre belirleniyor. Bir başka deyişle 4 kişilik ailenin toplam geliri 5.608 liranın altındaysa bu maaşa başvurma hakkı var.

'AĞIR ENGELLİ' İBARESİ

Emeklinin bayram ikramiyeleri gelir hesabına dahil edilmiyor. Tabi bakıma muhtaç kişinin sağlık durumu da raporla belgelenmeli. Bunun için sağlık kurulu tarafından düzenlenen ‘yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu’, raporda da ‘ağır engelli’ ibaresinin yazması gerekiyor. Muhtaçlıkta yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getirmediğine bakılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Başvuru ‘Aile ve Sosyal Politikalar’ il müdürlüğüne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor.