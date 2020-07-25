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Evde bakım aylığı ne zaman ödenecek? Yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu!

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 10:10 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 10:17

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk evde bakım aylığı ve engelli aylığı ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Evde bakım aylığı ne zaman ödenecek? Engelli aylığı ne zaman yatacak? İşte evde bakım aylığı ve engelli aylığı ile ilgili açıklama...


Evde bakım aylığı ve engelli aylığı ödemeleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan bayram müjdesi geldi. Peki, Evde bakım aylığı ne zaman ödenecek? Engelli aylığı ne zaman yatacak? Evde bakım aylığı ve engelli aylığı ödeme tarihi...
 
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin Kurban Bayramından önce yapılacağını açıkladı.
 
EVDE BAKIM AYLIĞI VE ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK? 
 
Bakan Selçuk, bu yıl Kurban Bayramının 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini söyledi. Bakan Selçuk, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5’i ila 9’u arasında ödendiğini hatırlatarak, “Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle Ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz’da ödemeleri yapacağız” dedi. Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz’da yapılacağını kaydetti. 
 
1,4 MİLYON KİŞİ  ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞI ALACAK
 
Engelli ve yaşlı aylıklarından 1,4 milyon vatandaşımız faydalanacak
 
Bakan Selçuk, Ağustos ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 768 bin yaşlı, 636 bin engelli olmak üzere toplam 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirterek, “2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklara ilişkin 2019 yılında vatandaşlarımıza yaklaşık 10 milyar TL ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl bu tutarın yaklaşık 12 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 
 
535 BİN KİŞİYE EVDE BAKIM AYLIĞI ÖDENECEK
 
Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 535 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi. 
 

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