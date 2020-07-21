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Evde bakım aylığı nasıl alınır? Şartları nelerdir?
Evde bakım aylığı evinde hasta bulunan hasta ve engelli raporu olan bu kişilere bakan kişiler için devlet tarafından ödenen bir aylıktır. Evde bakım aylığı devletin verdiği ancak şartlarının ne olduğu konusu oldukça merak edilen bir konudur. Evde bakım aylığı ile ilgili detayları sizler için derledik.
Evde bakım aylığı hasta, yaşlı, ağır engelli raporu bulunan kişilere bakanlar tarafından hak edilen bir aylıktır. Bu kişilere bakan kişiler başka bir işte çalışamayacağı için devlet teşvik amacıyla evde bakım aylığı sağlamıştır. Bu sebeple evde bakım aylığı almak için birçok kişi başvuruda bulunur.