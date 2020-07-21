Evde bakım aylığı nasıl alınır? Şartları nelerdir?

Evde bakım aylığı hasta, yaşlı, ağır engelli raporu bulunan kişilere bakanlar tarafından hak edilen bir aylıktır. Bu kişilere bakan kişiler başka bir işte çalışamayacağı için devlet teşvik amacıyla evde bakım aylığı sağlamıştır. Bu sebeple evde bakım aylığı almak için birçok kişi başvuruda bulunur.