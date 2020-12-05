İçişleri Bakanlığı tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilen sorulardan biri de evcil hayvanı olan kişiler tarafından soruldu. Kısıtlamalar ile ilgili merak ettiklerini arama motorlarından arayan evcil hayvan sahibi vatandaşlar ‘’sokağa çıkma yasağında hayvan gezdirme yasak mı?’’ ‘’Evcil hayvanı olan sokağa çıkabilir mi’’ sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

Evcil hayvanı olan sokağa çıkabilir mi? Sokağa çıkma yasağında evcil hayvan gezdirme yasak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında merak edilen sorulardan biri de evcil hayan hakkında oldu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA EVCİL HAYVAN GEZDİRME YASAK MI?

Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı talimatıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tedbir kararı alındı. Kararlar kapsamında yasaktan muaf tutulan durumlar da var. Evcil hayvan gezdirmek bu istisnai durumlardan biridir. Söz konusu genelgede ilgili madde şu şekildedir:

İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar